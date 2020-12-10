Siemens Energy ve Porsche, iklime duyarlı e-yakıt geliştiriyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Energy ve Porsche, iklime duyarlı e-yakıt üretimi gerçekleştirmek için güçlerini birleştiriyor.

Siemens Energy'den yapılan açıklamaya göre, Siemens Energy, spor otomobil üreticisi Porsche ve bir dizi uluslararası şirketin de katılımıyla "devrim" niteliği taşıyacak bir pilot projeye imza atıyor.



Şili'de hayata geçirilecek "Haru Oni" projesi kapsamında Siemens Energy; iklime duyarlı, sentetik e-yakıt üretmek için dünyanın ilk entegre, ticari ve endüstriyel ölçekli tesisini kurmaya hazırlanıyor.

Şili'nin Magallanes eyaletinde gerçekleştirilecek pilot proje, yeşil rüzgar enerjisi yardımıyla iklime duyarlı yakıt üretmek için bölgenin rüzgar koşullarından yararlanacak. Projenin başlangıç aşamasında, 2022 yılı gibi yakın bir tarihte yaklaşık 130 bin litre e-yakıt üretilmesi planlanırken, ilerleyen süreçte ise kapasitenin 2024 yılına kadar yılda yaklaşık 55 milyon litreye çıkarılması ve 2026 yılına kadar da yaklaşık 550 milyon litre üretim hedefleniyor.

Porsche, ilk alıcısı olacağı yeşil yakıtı öncelikli olarak yarış pistlerinde ve araç denemelerinde, ileriye dönük olarak da seri üretim spor arabalarda kullanmayı planlıyor. Projenin Siemens Energy ve Porsche dışındaki diğer ortakları ise enerji şirketi AME, Şili petrol şirketi ENAP ve İtalyan enerji şirketi Enel oldu.





- "Hidrojen enerji dönüşümü için kilit bir birleşen"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, bugüne kadar sadece laboratuvarlarda geliştirilen bu inovasyonun dünyada ilk kez entegre, ticari bir tesiste uygulanacak olmasından gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hidrojen; her sektörün enerji dönüşümünü başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu, kilit bir bileşen. Biz de oluşturduğumuz Ulusal Hidrojen Stratejisi ile hidrojenin iklim, enerji ve ekonomi politikaları için sunduğu fırsatlardan yararlanmayı hedefliyoruz. Ulusal talebimizi karşılarken kurduğumuz uluslararası ölçekteki ortaklıklar bizim için çok değerli. Bu kapsamda, Siemens Energy ve Porsche'nin, yeşil hidrojen ve yan ürünleri için farklı ülkelerde üretim kapasitelerini geliştirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum."

Siemens Energy Üst Yöneticisi (CEO) Christian Bruch da "Haru Oni" projesini hayata geçirirken Almanya'nın ulusal hidrojen stratejisinin bir parçası olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan 8 milyon avro değerinde hibe alacaklarını aktararak, "Yenilenebilir enerji artık sadece ihtiyaç duyulduğu yerde değil, rüzgar ve güneş gibi doğal kaynakların mevcut olduğu yerlerde üretilecek. Bu da yenilenebilir enerjiyi bir bölgeden diğerine taşımak için dünyanın her yerinde yeni tedarik zincirlerinin oluşturulmasını sağlayacak. Hidrojen, enerjinin depolanması ve taşınmasında her geçen gün daha önemli bir yere sahip oluyor. Bu kapsamda Alman hükümetinin yeşil enerjiden faydalanmak için bu projeye verdiği destek bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.





-"e-yakıtlar iklimi korumaya büyük katkıda bulunuyor"





Porsche CEO'su Oliver Blume ise elektromobilitenin, Porsche'nin en önemli önceliği olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın sürdürülebilir enerji açısından zengin bölgelerinde üretilen e-yakıtlar, elektromobiliteye katkısının yanında karbondan arındırma açısından da büyük önem teşkil ediyor. İçten yanmalı motorlarda, plug-in hibritlerde ve dolum istasyonları ağında kullanılabilen e-yakıtlar iklimi korumaya büyük katkıda bulunuyor. Yüksek performanslı, verimli motorların üreticisi olarak sahip olduğumuz teknik uzmanlığımızı, geleceğin alternatif ve iklime duyarlı yakıtlarının geliştirilmesi için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."



