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Dünya Şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı felç etti
Dünya

Şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı felç etti

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Anambra Koordinatörü Vekili Thickman Tanimu, yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sellerin hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:45:00 -
Şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı felç etti


Felaket nedeniyle 651 bin 53 insanın evsiz kaldığını bildiren Tanimu, bu kişilerin yaşadıkları yerleri terk ederek geçici kamplara sığındığını söyledi.

Sellerin evleri, tarım arazilerini, okulları, sağlık merkezlerini ve diğer kritik altyapıları sular altında bıraktığın belirtildi.

Anambra eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği ifade edildi.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. (İLKHA)

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