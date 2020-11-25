Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden 744 bin 750 kişi hizmet aldı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçen yıl 81 ile yaygınlaştırılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) 2013'ten bu yana 744 bin 750 kişinin hizmet aldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadelede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada yaygın görülen evrensel bir sorun olarak varlığını sürdürdüğü belirtilen paylaşımda, "Kadına yönelik şiddetin en uç örneğini oluşturan kadın cinayetlerinin dünyada ortalama her 1 milyon kadında 13, Avrupa'da ise 1 milyon kadında 7 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Ülkemizdeyse bu sayı milyonda 6 olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Şiddetle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Bakanlığın koordinasyonunda, çok taraflı ve bütüncül bir yaklaşımla, sıfır toleransla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan paylaşımda, 2007'den beri aralıksız yürürlükte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları ile Türkiye'nin şiddetle mücadele alanındaki politika öncelikleri ve yol haritasının belirlendiği kaydedildi.

Paylaşımda, Ulusal Eylem Planları'nın daha etkin uygulanması için hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları'nın 81 ilde uygulandığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımız, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ortak çalışmasıyla 2020-2021 için kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak önlemler belirlendi. 25 Kasım 2019'da kapsamlı, 75 faaliyeti içeren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı, ilgili kurumlar tarafından imza altına alındı. Şiddet olgusunun nedenleri ve sonuçlarıyla tek elden mücadele edilmesi amacıyla 2013 yılında 14 pilot ilde faaliyet göstermeye başlayan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini 2019 yılında 81 ile yaygınlaştırdık. ŞÖNİM'lerden 2013'ten Kasım 2020'ye kadar 606 bin 49 kadın, 47 bin 842 erkek ve 90 bin 859 çocuk olmak üzere toplam 744 bin 750 kişi hizmet aldı."

Kadınlara güvenli ortamda barınma, rehberlik, destek ve güçlendirme hizmetleri sunmak amacıyla, 2002'de 11 olan kadın konukevi sayısının bu sene 146'ya, 283 olan kapasitesinin ise 3 bin 508'e çıkarıldığı ifade edilen paylaşımda, 2002'den Kasım 2020'ye kadar 401 bin 742 kadın ve beraberindeki çocuğun kadın konukevlerinden yararlandığı vurgulandı.

Paylaşımda, mağdurların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için 353 Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası oluşturulduğu, konukevlerinin daha etkin ve verimli hizmet sunumuna yönelik ihtisaslaşma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Hazırlanan standardizasyon ve öz değerlendirme rehberleriyle 81 ilde hem konukevleri hem ŞÖNİM'lerde uygulama birliği sağlamaya yönelik çalışmalara devam edildiği belirtilen paylaşımda, "Adalet ve İçişleri bakanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ŞÖNİM'lerimizin veri entegrasyonunu gerçekleştirdik. 2020'de tamamlanan ortak veri tabanıyla mağdura daha hızlı ulaşılmasına yönelik takip ve izleme süreçlerinin etkinliğini artırdık." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Kovid-19'la mücadele sürecinde de hizmetler kesintisiz devam etti

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana Bakanlık olarak şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin kesintisiz sürmesi için gerekli tedbirlerin alındığına işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 sürecinde sadece barınma ihtiyacı olan 1400 şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocukları, 49 ilimizde 18 kamu kuruluşu, 20 misafirhane, 21 otel ve 6 yurt olmak üzere toplam 65 tesiste hizmetlerimizden faydalanmıştır. Alo 183 Sosyal Destek Hattı'mızla şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik konularda danışma ve destek sunuyoruz. 2020'de Alo 183 hattımızı WhatsApp üzerinden de erişilebilir hale getirdik. Şiddet mağdurlarımızın etkin korunmasını sağlamak üzere gelişmiş iletişim teknolojilerinden faydalanıyoruz. Elektronik kelepçe uygulamasını Bakanlığımız, Adalet ve İçişleri bakanlıkları iş birliğiyle 15 ilde uygulamaya başladık."

- KADES uygulaması

İçişleri Bakanlığının KADES mobil uygulamasıyla kadınlara acil durumlarda kolluk birimlerinden 7/24 destek sunulduğu vurgulanan paylaşımda, kadına yönelik şiddete karşı tüm kesimlerde farkındalık sağlamak için 2007'den bu yana süren eğitim programlarıyla 158 bin sağlık, 101 bin din ve 278 bin kolluk görevlisi ile 723 bin er ve erbaşa ulaşılarak kadına yönelik şiddetle mücadele potansiyelinin güçlendirildiği ifade edildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla 2018'den bu yana uygulanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerleri ile 75 bin kamu görevlisi ve 630 bin bedelli askere ulaşıldığı belirtilen paylaşımda, "11. Kalkınma Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nda yer alan hedefler doğrultusunda kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımıza planlı, programlı, bütüncül bir bakış açısıyla kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



