Sıcaktan bunalanlar soluğu o mahallede alıyor
Denizli'de sıcaktan bunalanlar soluğu Başkarcı Mahallesi'nde alıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sicaktan-bunalanlar-solugu-o-mahallede-aliyor-87545
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Denizli'de sıcaktan bunalanlar soluğu Başkarcı Mahallesi'nde alıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sicaktan-bunalanlar-solugu-o-mahallede-aliyor-87545
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