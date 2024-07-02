  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Sıcaktan bunalanlar soluğu o mahallede alıyor
Yaşam

Sıcaktan bunalanlar soluğu o mahallede alıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-02 17:41:00 -
Sıcaktan bunalanlar soluğu o mahallede alıyor

Denizli'de sıcaktan bunalanlar soluğu Başkarcı Mahallesi'nde alıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sicaktan-bunalanlar-solugu-o-mahallede-aliyor-87545

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23