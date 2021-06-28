  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarihi cami UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor! Görenler hayrete düşüyor
Yasin Suresi'nin hiç bilinmeyen sırları!
Altay'da başkan belli oldu
Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı
Yaşam Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarını doldurdu!
Yaşam

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarını doldurdu!

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunu doldurdu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na seslenen çocuklar havuz istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 18:19:00 - 2021-06-28 18:29:08

Diyarbakır’da tarihi Anzele suyunda yüzen çocuklar, sıcak hava nedeniyle başta korona virüs olmak üzere tehlikeye ve sosyal mesafeye aldırış etmeden yüzerken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na seslenerek havuz istedi.

Çocuklar havuzda serinlemeye çalıştı

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi’ndeki Anzele Parkı’nda bulunan tarihi Anzele suyu, havaların 40 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Anzele suyunun yasak ve tehlikeli olmasına rağmen yüzen çocuklar, korona virüs tedbirlerini ve sosyal mesafeyi unutarak serinledi.

Validen havuz istediler

Suya girerek serinleyen çocuklardan Umut İnce, "Sıcaklardan dolayı havuza girmek zorundayız. Diyarbakır’da da havuz olmadığı için bizde burada yüzerek serinliyoruz. Valimizden bizler için havuz tahsis edilmesini bekliyoruz. Çünkü başka yer yok, mecbur buraya geliyoruz” dedi.

Tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocukların bazılarına aileleri de eşlik ederken, çocukların serinlediği yerde ‘Dikkat Suya Girmek Tehlikeli ve Yasaktır’ yazısı ise dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay