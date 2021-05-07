Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor
Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yarın Marmara ve İstanbul’da da yağış beklenirken yurdun bazı bölümlerine kar yağacak.
Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kar yağışı bekleniyor!
Çalışkan hafta sonu hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Karadeniz yaylaları ve Erzurum’a Pazar akşamı kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Marmara ve İstanbul'da yağmur etkili olacak
Yarın Marmara ve İstanbul’da da yağış var, pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 5-6 derece düşecek.