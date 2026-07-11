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Dünya Sıcaklar Eyfel’i vurdu: Eyfel erken kapanıyor
Dünya

Sıcaklar Eyfel’i vurdu: Eyfel erken kapanıyor

Yeniakit Publisher
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Sıcaklar Eyfel’i vurdu: Eyfel erken kapanıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle Eyfel Kulesi’nin bu hafta sonu ziyaret saatlerinde düzenlemeye gidildi. Ünlü yapı, ziyaretçilere planlanandan daha erken kapanacak.

Eyfel Kulesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kule'nin ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

Kule, bugün ve yarın yerel saatle 16.00'dan itibaren ziyarete kapılarını kapatacak. Standart uygulamada, Eyfel Kulesi yerel saatle 00.45'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Tarihi yapıyı bu hafta sonu ziyaret etmek isteyenler, en son yerel saatle 12.15'te içeriye alınacak.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 vilayette "kırmızı alarm", 59 vilayette ise "turuncu alarm" verilmişti. Ülkede gün içinde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

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