0553 313 94 23

Sıcak yaz günleri için yaban hayvanlarına su takviyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaz sıcağında susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerine devam ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
Sıcak yaz günleri için yaban hayvanlarına su takviyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaz sıcağında susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerine devam ediyor.


Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları yapan DKMP Genel Müdürlüğü, sıcak geçen yaz günlerinde de yaban hayvanlarının susuz kalmaması için büyük bir gayret gösteriyor.


Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Burdur’da da bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda küçük su havuzları oluşturarak yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.


Oluşturulan küçük su havuzlarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor.


Burdur’da elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarganın oluşturulan alanlara gelip nasıl su içtikleri kameralara yansıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KDK, vatandaşların ilginç başvurularına da çözüm buluyor
    1. KDK, vatandaşların ilginç..
    2. Esas 67 Burda AVM’de engellilere..
    3. Bursa'da taşlı sopalı kavga! Yaralılar..
    4. Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
    5. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
    6. En yaşlı kursiyer umut dolu
    7. Durmuş, Şahinbey’in tesislerini gezdi
    8. Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve..
    9. Silopi’de kaçağı önleyen panolar..
    10. Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat
    11. KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan..
    12. Okat ailesinin acı günü
    13. Mandalar, nehirde serinliyor
    14. Bilecik’te anıt ağaçlara bakım ve..
    15. Akhisar’da açık hava konserleri
    16. Diyarbakır'daki silahlı kavgada..
    17. Isparta Belediyesi’nden kente örnek..
    18. Hamileler stresten uzak durmalı
    19. Opr. Dr. Saçkan'dan reçeteye..
    20. Huzurevi sakinleri ebru sanatını..
    21. Karaman'da bıçaklı kavga! 1 ölü
    22. (Özel) Komşusunun dükkanını..
    23. Gazeteci Demirel'i öldüren damadına..
    24. E-ticarette kırtasiye ürünleri..
    25. Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın..
    26. Bayramda akaryakıta 1.9 milyar lira..
    27. Kulak tıkanması sonrası uçak..
    28. Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
    29. "2 ya da 3 oyuncu daha alacağız"
    30. (ÖZEL) Taşlı sopalı beşik kertmesi..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!