Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

BEBEK ATMAK Hindistan'da ebeveynler yeni doğmuş bebeklerini 9.14 metrelik bir türbenin çatısından aşağı atıyorlar. Bu ritüelin bebeğe güç verdiğine inanılıyor ve yaklaşık 700 yıldır devam ettiriliyor. Bu durum başladığında bebek ölüm oranı çok yüksek olduğu için aileler bir cevap arıyorlardı. Bir ermişin Tanrı'nın koruyacağına olan inancın göstergesi olarak çocuklarını atmalarını önermesi üzerine, aileler bunu yapmaya başladı. Teknik olarak bu durum yasa dışı, fakat bazı aileler hala yapıyorlar.