Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!
Dünyanın her tarafından insanın anlamakta zorlandığı pek çok farklı ritüeller mevcut. İŞTE HAYRETE DÜŞÜREN RİTÜELLER...
Dünyanın her tarafından insanın anlamakta zorlandığı pek çok farklı ritüeller mevcut. İŞTE HAYRETE DÜŞÜREN RİTÜELLER...
PHUKET VEJETARYEN FESTİVALİ İsmi sizi yanıltmasın, bu festival sebzelerle alakalı değil. Bu festival boyunca insanlar 9 gün et tüketiminden kaçınıyorlar. Bazılarınız için bu kulağa kötü gelebilir. Fakat olaylar çok daha kötüleşiyor: Hayvanları onurlandırmak için keskin objeleri yanaklarından ve ağızlarından içeri sokuyorlar!
Japonya ve Rusya yerlisi Aynular'ın ayıları kurban ettiği sıra dışı bir gelenekleri var. Ayıların tanrılar olduğuna inanan Anyular, insanlığı kutsamak için ayıları kurban ediyorlar. Uygulama kış uykusunda olan bir anneyi mağarasında öldürüp, yavrularını iki yıl boyunca tutsak olarak yetiştirmeyi ve boğmayı ya da mızrakla öldürmeyi içeriyor.
BEBEK ATMAK Hindistan'da ebeveynler yeni doğmuş bebeklerini 9.14 metrelik bir türbenin çatısından aşağı atıyorlar. Bu ritüelin bebeğe güç verdiğine inanılıyor ve yaklaşık 700 yıldır devam ettiriliyor. Bu durum başladığında bebek ölüm oranı çok yüksek olduğu için aileler bir cevap arıyorlardı. Bir ermişin Tanrı'nın koruyacağına olan inancın göstergesi olarak çocuklarını atmalarını önermesi üzerine, aileler bunu yapmaya başladı. Teknik olarak bu durum yasa dışı, fakat bazı aileler hala yapıyorlar.
KENDİNİ KURBAN ETME Nadir olsa da, Tibetli keşişlerin yanlış olduğunu düşündükleri bir şeyi protesto amaçlı kendilerini yakarak kurban ettiği biliniyor. Bu korkutucu ve rahatsız edici ritüel, Vietnam Savaşı sırasında Budist keşişler tarafından da uygulanmıştır.
PARMAK KESMEK Çoğu insan yas tutarken ağlar, dondurma yer, hatta belki gidip bir danışmanla görüşür. Fakat Papua Yeni Gine'deki Dani Kabilesi yas tutunca uç noktalarda bir şey yapıyor: Kendi parmaklarını kesiyorlar. Bu durum genellikle sevdikleri birinin ölmesi üzerine kabile üyelerinin kendi parmaklarını yas göstergesi olarak kesmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu uygulama geçen yıllarda yasaklanmış olsa da, bazı üyeler devam ettiriyor.
ESKİMO CENAZE TÖRENİEskimo insanları yemekleri için çok fazla savaş verdiği için, artık yardımı dokunmayan yaşlı insanlara bakmaz, aksine açlıktan ölmeleri ya da donmaları için onları bir buzun üzerine koyup denize bırakırlardı.
İNEK KANI İÇMEK Güney Kenya ve Kuzey Tanzanya'da Masailer adıyla bilinen yerli kabileler doğum ve evlilik gibi çeşitli hayat odaklı etkinliklerde inek kanı içiyorlar. Ayrıca akşamdan kalma olduklarında da başa çıkmak için bu kanı içiyorlar. Bir bambu filizini kullanarak ineğin damarını kesiyor ve kanı emiyorlar. İneğin bu durumda ölmediği söyleniyor.
EŞİNİ YANAN KÖMÜR ÜZERİNDE TAŞIMAK Çin'deki bir ritüelde erkek, hamile eşini yanan kömürlerin üzerinde çıplak ayaklarla taşıyor. Bunun kadın için başarılı bir doğum sağlayacağına inanılıyor.
ÖLÜLERLE YAŞAMAK Yüzyıllardır her kültürün kendi defin şekilleri vardır. Fakat Endonezya'daki Torajanlı insanlar başka bir şey yapıyor; hayatını kaybeden insanların bedenlerini yıllarca evde tutuyor, günlük olarak onları yıkıyor, giydiriyorlar ve hatta tuvalet görevi görsün diye bir çanak bile veriyorlar. Çürümeyi önlemek içinse bedenlere Formulin enjekte ediliyor.
KENDİNİ KAMÇILAMA Aşure Günü, Sunni ve Şiiler için oruç ve kutlama günüdür. Fakat, Şii Müslümanlar yas göstergesi olarak tüyler ürperten gösterilerde bulunurlar. Kişiler kırbaç, zincir ve hatta kılıç kullanarak kendi başlarına sertçe vururlar.
BEBEKLERİN ÜZERİNDEN ATLAMAK İspanya'da El Colacho adı verilen festivalde şeytan gibi sarı kırmızı giyinmiş adamlar insanları küçük düşürerek ve kırbaçlayarak sokaklarda koşuyorlar. Bu sırada yeni doğan bebekler sokaklara yataklar üzerinde konuluyor ve bu adamlar üzerlerinden atlıyorlar. İnanışa göre bu etkinlik bir zamanlar şeytanın üstesinden gelmeyi sembol eden Hıristiyanlıkla karışmış bir doğurganlık seramonisiymiş./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23