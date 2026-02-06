  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler Yememiş içmemiş, bütün sırları ABD’ye sızdırmışlar! Savunma sanayiinden üç kritik isim tasfiye edildi Doğu Karadeniz'de Sessiz tehlike! Türkiye'nin dev savunma şirketi Prens Selman'ı havalara uçuracak! Suudileri Basra Körfezi'nin kralı yapmaya gidiyor İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı İçi çiğ kalmasın, dışı parçalanmasın istiyorsanız bunu uygulayın! Müthiş tarif burada... Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı! Son gün bombası mı geliyor? Kerem'i izleyen Saran, Yuri Alberto için dev teklif gönderdi Gelecek nesiller unutmadı: Okullarda deprem şehitleri için saygı duruşu
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

Dünyanın her tarafından insanın anlamakta zorlandığı pek çok farklı ritüeller mevcut. İŞTE HAYRETE DÜŞÜREN RİTÜELLER...

#1
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

PHUKET VEJETARYEN FESTİVALİ İsmi sizi yanıltmasın, bu festival sebzelerle alakalı değil. Bu festival boyunca insanlar 9 gün et tüketiminden kaçınıyorlar. Bazılarınız için bu kulağa kötü gelebilir. Fakat olaylar çok daha kötüleşiyor: Hayvanları onurlandırmak için keskin objeleri yanaklarından ve ağızlarından içeri sokuyorlar!

#2
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

Japonya ve Rusya yerlisi Aynular'ın ayıları kurban ettiği sıra dışı bir gelenekleri var. Ayıların tanrılar olduğuna inanan Anyular, insanlığı kutsamak için ayıları kurban ediyorlar. Uygulama kış uykusunda olan bir anneyi mağarasında öldürüp, yavrularını iki yıl boyunca tutsak olarak yetiştirmeyi ve boğmayı ya da mızrakla öldürmeyi içeriyor.

#3
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

BEBEK ATMAK Hindistan'da ebeveynler yeni doğmuş bebeklerini 9.14 metrelik bir türbenin çatısından aşağı atıyorlar. Bu ritüelin bebeğe güç verdiğine inanılıyor ve yaklaşık 700 yıldır devam ettiriliyor. Bu durum başladığında bebek ölüm oranı çok yüksek olduğu için aileler bir cevap arıyorlardı. Bir ermişin Tanrı'nın koruyacağına olan inancın göstergesi olarak çocuklarını atmalarını önermesi üzerine, aileler bunu yapmaya başladı. Teknik olarak bu durum yasa dışı, fakat bazı aileler hala yapıyorlar.

#4
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

KENDİNİ KURBAN ETME Nadir olsa da, Tibetli keşişlerin yanlış olduğunu düşündükleri bir şeyi protesto amaçlı kendilerini yakarak kurban ettiği biliniyor. Bu korkutucu ve rahatsız edici ritüel, Vietnam Savaşı sırasında Budist keşişler tarafından da uygulanmıştır.

#5
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

PARMAK KESMEK Çoğu insan yas tutarken ağlar, dondurma yer, hatta belki gidip bir danışmanla görüşür. Fakat Papua Yeni Gine'deki Dani Kabilesi yas tutunca uç noktalarda bir şey yapıyor: Kendi parmaklarını kesiyorlar. Bu durum genellikle sevdikleri birinin ölmesi üzerine kabile üyelerinin kendi parmaklarını yas göstergesi olarak kesmesi şeklinde gerçekleşiyor. Bu uygulama geçen yıllarda yasaklanmış olsa da, bazı üyeler devam ettiriyor.

#6
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

ESKİMO CENAZE TÖRENİEskimo insanları yemekleri için çok fazla savaş verdiği için, artık yardımı dokunmayan yaşlı insanlara bakmaz, aksine açlıktan ölmeleri ya da donmaları için onları bir buzun üzerine koyup denize bırakırlardı.

#7
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

İNEK KANI İÇMEK Güney Kenya ve Kuzey Tanzanya'da Masailer adıyla bilinen yerli kabileler doğum ve evlilik gibi çeşitli hayat odaklı etkinliklerde inek kanı içiyorlar. Ayrıca akşamdan kalma olduklarında da başa çıkmak için bu kanı içiyorlar. Bir bambu filizini kullanarak ineğin damarını kesiyor ve kanı emiyorlar. İneğin bu durumda ölmediği söyleniyor.

#8
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

EŞİNİ YANAN KÖMÜR ÜZERİNDE TAŞIMAK Çin'deki bir ritüelde erkek, hamile eşini yanan kömürlerin üzerinde çıplak ayaklarla taşıyor. Bunun kadın için başarılı bir doğum sağlayacağına inanılıyor.

#9
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

ÖLÜLERLE YAŞAMAK Yüzyıllardır her kültürün kendi defin şekilleri vardır. Fakat Endonezya'daki Torajanlı insanlar başka bir şey yapıyor; hayatını kaybeden insanların bedenlerini yıllarca evde tutuyor, günlük olarak onları yıkıyor, giydiriyorlar ve hatta tuvalet görevi görsün diye bir çanak bile veriyorlar. Çürümeyi önlemek içinse bedenlere Formulin enjekte ediliyor.

#10
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

KENDİNİ KAMÇILAMA Aşure Günü, Sunni ve Şiiler için oruç ve kutlama günüdür. Fakat, Şii Müslümanlar yas göstergesi olarak tüyler ürperten gösterilerde bulunurlar. Kişiler kırbaç, zincir ve hatta kılıç kullanarak kendi başlarına sertçe vururlar.

#11
Foto - Bu ülkelere akıl sır ermiyor: Vakti geleni ölüme terk ediyorlar!

BEBEKLERİN ÜZERİNDEN ATLAMAK İspanya'da El Colacho adı verilen festivalde şeytan gibi sarı kırmızı giyinmiş adamlar insanları küçük düşürerek ve kırbaçlayarak sokaklarda koşuyorlar. Bu sırada yeni doğan bebekler sokaklara yataklar üzerinde konuluyor ve bu adamlar üzerlerinden atlıyorlar. İnanışa göre bu etkinlik bir zamanlar şeytanın üstesinden gelmeyi sembol eden Hıristiyanlıkla karışmış bir doğurganlık seramonisiymiş./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"
Gündem

Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Küresel çetenin çocuk istismarı ve kirli pazarlıklarla kurduğu Epstein şebekesi dünyayı sarsmaya devam ederken, Türk sanat dünyasından ürkek..
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ‘asrın seferberliği’ ile yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgesinde..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!
Dünya

İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!

İsrail’in sahil kenti Netanya’da, bir süredir devam eden aile içi gerginlik, genetik bir test sonucunun ardından cinayetle noktalandı. Eşini..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23