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Sıcak hava dalgasıyla nasıl mücadele edilir?

Avrupa sıcak hava dalgasıyla kavrulurken Türkiye serin bir temmuz yaşadı. Ancak ağustos ayının ülkemizde de bir hayli sıcak geçmesi bekleniyor. Peki, ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşmamak için sıcak havalar için nasıl önlemler alınmalı?

28 Temmuz 2019 Pazar 12:23
Sıcak hava dalgasıyla nasıl mücadele edilir?

Avrupa sıcak hava dalgası nedeniyle bir hayli zor günler yaşıyor. Sıcak havanın etkisiyle can kayıpları da arttı. Temmuz ayında Avrupa kavrulurken Türkiye ise bu konuda bir hayli şanslıydı. Bol yağmurlu rüzgarlı temmuz ayını geride bırakmak üzereyiz. Ama işin uzmanları Türkiye'de ağustos ayının çok sıcak geçeceğini beliriyor. Temmuz ayının serinliğini arayacağımız ağustosta sıcaktan olumsuz etkilenmemek için birtakım önlemler almamız gerekebilir.

İşte, sıcak hava dalgasıyla baş etme formülleri:

Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 15.00 arası mümkünse dışarı çıkmayın.

Hafif bol ve pamuklu giysiler giyin.

Şayet evdeyseniz; en serin odayı kullanın.

Gün içinde serinlemek için birkaç kez duş alın.

Bol bol sıvı tüketmeniz çok önemli. Gazlı ya da şekerli içecekler yerine su ve kahve içebilirsiniz. Elbette, kafein miktarına dikkat ederek.

Dışarı şapka ve gözlük olmadan adım atmayın.

Sıcak havadan en çok çocuklar ve yaşlılar etkilenir. Bu nedenle onların susuz kalmamasına özen gösterin.

Şayet aile büyüklerinizle yakın evlerde yaşamıyorsanız: onları gün içinde birkaç kez aramanız çok önemli.

Ayrıca sokak hayvanları için dışarıya su bırakmayı da ihmal etmeyin.

Sıcak havada tüketilen bazı yiyecekler ısıyı daha yüksek hissetmenize yol açar. Bunun için ağır etli yemeklerden, tuzlu gıdalardan ve kızartmalardan uzak kalmalısınız.

Sağlığınız için sıcak havalarda soğuk çorba ve salata tüketebilirsiniz.

Spor yapmayı seviyorsanız; sağlığınız için ya sabah erken saatlerde ya da hava karardıktan sonra spor yapmanız daha iyi olacaktır.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:23
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