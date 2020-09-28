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Aktüel Sıcak bölge bir kaz daha sallandı! Sabaha depremle uyandık
Aktüel

Sıcak bölge bir kaz daha sallandı! Sabaha depremle uyandık

AFAD, sabah saat 07.12'de Ege Denizi açıklarında 4,6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 07:50:00 -
Sıcak bölge bir kaz daha sallandı! Sabaha depremle uyandık

Aktif fay hatlarının bulunması sebebiyle sürekli depremlerin yaşandığı Ege Denizi bir kez daha sallandı.

Ege'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'a 17, Türkiye'ye 109 km mesafede gerçekleşti

Sabah saat 07.12'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yaklaşık 38 km derinlikte meydana geldi

4,6 şiddetindeki depremin yerin 37,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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