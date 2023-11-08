Siber güvenlik riskini fırsata çevirmenin 4 yolu var

Şirketler için risk oluşturan faktörler, teknolojinin gelişimiyle beraber sürekli değişim gösteriyor. Siber güvenlik alanında tek bir savunma stratejisine bağlı kalmak, korumanın aksine daha yıkıcı sonuçlar için zemin oluşturuyor. Uç nokta siber güvenlik risk değerlendirmeleri, MSP müşterilerinin cihazlarını tehlikeye atan iç ve dış faktörlerin anlık olarak tespit edilmesini sağlıyor.

Gerekli önlemleri alma fırsatı

Kuruluşlar bu sayede gelişen ya da ortaya çıkan tehditlerden haberdar olarak gerekli önlemler alabiliyor. Bütünleşik siber güvenlik alanında küresel bir lider olan WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, risk değerlendirmelerinin şirketlere sağladığı 4 faydayı paylaştı.

Yeni Müşteri Kazanımı: Risk değerlendirmesi, potansiyel müşterilerin uç noktalarındaki tüm güvenlik risklerini işaretliyor. Bu özellik, MSP’lerin ürün ve hizmetleri üzerinde güven oluşmasına yardımcı olarak müşteri ilişkilerinin güçlenmesine destek sağlıyor.

Mevcut Müşteri Sadakatini Sağlama: MSP müşterilerinin uç noktalarına ilişkin bir risk değerlendirmesi, mevcut güvenlik çözümleri de dahil olmak üzere tehlike oluşturan faktörlerin belirlenmesine ve hangi risklerin acil, dikkat veya eylem gerektirdiğinin işaretlenmesine olanak tanıyor.

İyi Bir İtibar Oluşturma: Şirketler, genellikle saldırıya maruz kalana kadar yeni bir siber güvenlik aracına ihtiyaç duymuyor. Ancak bir saldırı gerçekleştiğinde, siber güvenlik hizmetlerini dışarıdan temin eden birçok şirket hizmet sağlayıcılarını suçlama eğiliminde olabiliyor.

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Hizmet Teklifini Genişletme: Bir uç nokta risk değerlendirmesi, müşteriyle bir mevzuat ve uyumluluk görüşmesi başlatmak için bir hareket noktası olabiliyor. Toplanan bilgilere dayanarak, müşterilere uç nokta güvenliklerini güçlendirmek için hangi adımların atılacağı konusunda destek sağlanabiliyor. Riskleri ölçmek aynı zamanda profesyonelliğin gösterilmesine ve müşterilerin özel ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş teklifler oluşturulmasına yardımcı oluyor.