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Teknoloji Siber güvenlik devi hack'lendi
Teknoloji

Siber güvenlik devi hack'lendi

İşletmeleri ve şehirleri siber saldırılardan koruyan, dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden biri olan FireEye, siber saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:21:00 -
Siber güvenlik devi hack'lendi

Dünyanın en büyük siber güvenlik şirketlerinden birisi olarak gösterilen FireEye siber saldırıya uğradı.

Firmadan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada siber saldırının sofistike yöntemlerle yapıldığını ve arkasında bir ülke olabileceğini ifade etti.

CNN International’da yer alan habere göre, 2004’te kurulmuş olan FireEye, bugüne kadar bu kadar kapsamlı bir saldırıyla karşı karşıya kalmadıklarını belirtti.

FireEye hem FBI hem de Microsoft gibi şirketlerle zararı minimuma indirmek için çalıştıklarını açıkladı.

Saldırıda, aralarında hükümetlerin de bulunduğu müşterilerin verilerine ulaşıldığı ifade edilirken verilerin ne kadarının çalındığı ya da kullanıldığı belirtilmedi.

Saldırının açıklanmasından sonra Nasdaq’ta işlem gören FireEye hisseleri yüzde 7’ye kadar değer kaybetti.

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