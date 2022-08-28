Sibel Can'a asılan CHP'li başkana sessiz kalanlar AK Partili ismi hedef aldı! Erdoğan'a yapılan hakarete cevap verince çıldırdılar

Alkollü olarak Sibel Can konserinde ortalığı birbirine katan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a gıkını çıkaramayan CHP'liler, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı hedef aldı. CHP'li Hasan Arslan'ı yuhlama cesareti gösteremezken AK Partili Mustafa Ilıcalı'nın sözlerinden rahatsız oldu ve tahammülsüzlük sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tepki gösterdi

CHP’li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarındaki bir panele katılan konuşmacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hakaretlerde bulunuldu dile getirdi. Panelin sonraki oturumda ise ulaşım ile ilgili konuşmak üzere AK Parti eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı sahneye çıktı. Ilıcalı, diğer konuşmacıların Erdoğan'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. İzleyiciler ıslık çalınca Ilıcalı, “Tahammülünüz bu mu, demokrasi anlayışınız bu mu. Ne kadar ayıp” dedi.

"Ayıp değil mi, yakışır mı Edremit'e?"

Yenişafak'ta yer alan habere göre, davetli olarak katıldığı panelde konuşma gerçekleştiren Ilıcalı, kendisinden önceki konuşmacıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Mesleği nedir?" sorusunu hatırlatarak, "Türkiye'yi 20 yıldır idare eden, dünyanın tanıdığı bir lider Recep Tayyip Erdoğan. Bu nasıl tahammülsüzlük. Demokrasi anlayışınız bu mu? Bir misafir geliyor ve size bir şeyler anlatıyor. Kalkıyorsunuz saygısızlık yapıyorsunuz. Ayıp değil mi? Yakışır mı Edremit'e?' diyerek tepki gösterdi.

"Polis kameraya çekmiş her şeyi, tespit etti"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ilıcalı olayla ilgili şunları söyledi:

"Edremit Belediyesi'nin davetlisi olarak Ulaşım konulu konferansa katılmak üzere ilçeye gittim. Benden önceki konuşmacılar Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulundular. Ben kürsüye çıkınca Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretlere gerekli cevabı verdim. Sözlü kavga çıktı. Altta kalmadım. Polis kameraya çekmiş her şeyi, tespit etti. İyi Parti Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li başkanlar ve aşırı sol taraftarları vardı. Tahammülsüz bu insanların demokrasi anlayışını vatandaşlarımız görsün."

CHP'li vekiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5'incisi düzenlenen kitap fuarına CHP'li isimler konuşmacı olarak katılmıştı. Fuar kapsamında düzenlenen panellerde yaptıkları konuşmalarından dolayı CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.

CHP'li Başkan'a üç maymunu oynadılar

Öte yandan Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen ve alkollü olduğu belirtilen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan kendisine izin verilmeyince ortalığı karıştırmıştı.

İzin verilmemesi üzerine tepki gösteren CHP'li Arslan, görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından sahne önünde arbede yaşanmıştı.

CHP'liler, bu rezalete üç maymunu oynayarak sessiz kalmıştı.