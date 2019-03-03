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Shell & Turcas’tan 1044 kişiye istihdam

Shell & Turcas’ın ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi, birinci yılında hedefinin üzerine çıkarak bin 44 kadına istihdam sağladı.

03 Mart 2019 Pazar 11:29
Shell & Turcas’tan 1044 kişiye istihdam

Shell & Turcas’ın, Mart 2018’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR iş birliği ile sektörde bir ilke imza atarak başlattığı ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi, birinci yılında hedefinin üzerine çıkarak bin 44 kadına istihdam sağladı. Shell & Turcas CEO’su Felix Faber; “İŞKUR işbirliğiyle yürüttüğümüz, bayilerimizin de gönülden sahiplendiği ‘Shell’de Kadın Enerjisi’ projesi kapsamında 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlama sözünü verdik. Şimdiden 1. yıl hedefimizin üzerinde istihdam olanağı sağladık. Tüm Türkiye’de güçlenerek büyüyen projemiz ile çalışma hayatında fırsat eşitliğinin toplumun tüm kesimlerinde benimsenmesini hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:29
  1. Shell & Turcas
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. İŞKUR
  5. Shell’de Kadın Enerjisi
  6. Shell & Turcas CEO’su Felix Faber

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