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Otomotiv Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nı desteklemeyi sürdürüyor
Otomotiv

Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nı desteklemeyi sürdürüyor

Shell Helix, Türkiye Ralli Şampiyonası’nı bu sene de isim sponsoru olarak destekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:34:00 -
Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nı desteklemeyi sürdürüyor

Pandemi koşullarında tüm önlemler alınarak gerçekleştirilecek şampiyona, Eskişehir’de başladı. Sezon 23-24 Ekim’de İstanbul’da sona erecek. Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını sebebiyle maalesef ara verilen şampiyonaya bu sene de Shell Helix markamızla katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Pilotlara yardımcı olacak

Turanlı, şöyle konuştu: “Türkiye Ralli Şampiyonası’nda zorlu şartlarda birbiriyle yarışan araçların maruz kaldıkları şartlar nedeniyle güç veya performans kaybı olmaksızın motoru koruyup yağlayacak güvenilir ürünlerin kullanılması ekiplerin başarısında hayati bir rol oynuyor. Binek araçlarda yüksek motor performansı sağlamaya yardımcı olacak şekilde geliştirilen Shell Helix’le 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’na katılacak pilotlara her etapta araçlarından en fazlasını almalarına yardımcı olacağız.” Türkiye Ralli Şampiyonasını düzenleyen TOSFED’in Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Shell Helix’le iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Üçlertoprağı, “Çalıştığı marka ve ekiplerin motor performanslarını yükselten Shell Helix’in, 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’na değer katacağına inanıyoruz” dedi.

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