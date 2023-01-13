Shell, 100 yıldır Türkiye’nin gelişimine enerji katıyor

1923’ten bugüne Türkiye’nin gelişimine enerji katma misyonuyla çalışan Shell, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ile birlikte ülkedeki faaliyetlerinin yüzyıllık tarihini de kutluyor. Türkiye’deki faaliyetleriyle Shell bugün, ülke çapındaki 1.150 istasyonu, 68 ülkeye ihracat yapan madeni yağ ve gres üretim tesisi, hidrokarbon arama, elektrik, doğalgaz, havacılık, denizcilik ve kimya alanlarındaki geniş faaliyetleri ile güçlü konumunu koruyor. Yol emniyeti, inovasyon, çevre, engelsiz yaşam, toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarına yaptığı yatırımlarla da toplumsal ve çevresel gelişimi ve ilerlemeyi destekliyor.

Bu doğrultuda Shell, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve markanın Türkiye'deki ikinci yüz yılında da ‘Hep İleride’ olmak üzere faaliyetlerine ve yatırımlarına hız katıyor.

Ahmet Erdem: “Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte Shell’in de ilkler ve yeniliklerle örülü yüzyıllık yolculuğunu kutlamaktan gurur duyuyoruz”

1923’ten bu yana Türkiye’nin gelişimi ve ilerlemesi için ilklere ve yeniliklere imza attıklarını ifade eden Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem; “Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte büyük bir coşkuyla kutladığımız 2023, aynı zamanda Shell’in ülkemizde faaliyete başlamasının da 100. yılıdır. Bizler bugün 100 yıldır ülkemizde gelişimin bir parçası olmanın, omuz omuza yürümenin gururunu; 100. yılımızı birlikte kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz “Mobilite”, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Filo Çözümleri”, “Ticari Yakıtlar”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık”, “Kimya” ve “Denizcilik” alanlarında sürekli yatırıma odaklandık, ülkemizin ihtiyaç duyduğu üretim, istihdam ve operasyonları hayata geçirdik. Böylece geçtiğimiz 100 yılda, ilk kurşunsuz benzin, ilk elektronik pompa, ilk elektronik Taşıt Tanıma Sistemi, ilk farklılaştırılmış yakıt Shell V-Power, ilk sadakat programı Shell Club Smart Card, uluslararası bir kurum olarak ilk doğalgaz ticareti, ilk Premium market konsepti ve daha birçok ilkte Shell’in imzası var. Daha pek çok başarıyla örülü bu yolculuğu hiç şüphesiz ki tüm Türkiye’nin desteğine ve güvenine borçluyuz. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Biz, şimdiye dek olduğu gibi, ikinci yüzyılımızda da Türkiye için üretmeye, ülkemizin gelişimine güç katmaya ve bu yolda ‘hep ileride’ olmaya kararlıyız” dedi.

Shell, yeni yüzyılda da enerji dönüşümünün öncüsü olacak

2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji işletmesi olmak hedefiyle küresel faaliyetlerini sürdüren Shell, Türkiye’yi yeni yüzyılda bu alanda öne taşıyacak çalışmalarla sektörel konumunu güçlendirecek. Bu kapsamda küresel vizyonlarını paylaşan Erdem; “Gezegenimizin geleceği için küresel ısınmanın 1.5 C derecenin altında kalmasını sağlayacak net sıfır hedeflerini ve küresel iklim eylemlerini destekleyen öncü kurumlardan biriyiz. Bu doğrultuda hedefimiz 2050 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir enerji şirketi olmaktır. Dünya çapında müşterilerimize kullandıkları enerji ürünlerine düşük ve sıfır karbonlu alternatifler belirleme ve kullanma konusunda yardımcı olmaya ve bu ürünler için talep yaratmaya odaklanıyoruz” dedi.

Bu vizyonu ve deneyimi Türkiye’nin gelişimi için aktarmak üzere Shell, bir yandan mevcut enerji kaynaklarının bu geçişe hizmet etmesini sağlarken bir yandan da enerji dönüşümünün yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi için çalışıyor. Türkiye’de güneş enerjisi alanında yatırımlarına devam ediyor; Derince’deki Madeni Yağ Tesisi’ne 950 kW çatı güneş enerjisi sistemi kuran Shell’in ayrıca bugün 38 istasyonu elektriğini güneşten temin ediyor. 2023 yılı sonunda enerjisini güneşten alan Shell istasyon sayısının 200’e çıkması hedefleniyor.

TOGG Trugo ve Shell&Turcas güç birliği yaptı

Net sıfır vizyonu doğrultusunda elektrikli araçların şarj ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmak üzere çalışan Shell, TOGG’un elektrikli araç şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik iş birliği başlattı.

Bu iş birliğinin Türkiye’nin ekonomik ve çevresel kalkınması için önem taşıdığını ifade eden Erdem; “Shell & Turcas olarak elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG’un şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik bir iş birliğine imza attık. İş birliğimiz kapsamında TOGG Trugo ve Shell & Turcas olarak, 81 ilde 180 kWs üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacağız. 400 lokasyonda 600’den fazla yüksek hızlı şarj cihazı kuracağız. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı kullanacağız.Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek hızlı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkacak.” dedi.