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Spor Shakhtar Donetsk'ten İran talebi
Spor

Shakhtar Donetsk'ten İran talebi

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takmı, Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle İran'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılması istedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:21:00 -
Shakhtar Donetsk'ten İran talebi

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, "İran'ın Ukraynalılara yönelik saldırılara doğrudan katılımı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımının derhal yasaklanması için FIFA'ya ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Ukrayna Dünya Kupası'nda olmalı. İran'ın orada yeri yok." ifadelerini kullandı.

Palkin, "İran, milli takımlarının Dünya Kupası'nda oynamasını izleyerek eğlenirken, Ukraynalılar İran insansız hava araçları ve İran füzeleri tarafından öldürülecek. Bu tür yaklaşık 250 insansız hava aracı, Ukrayna'nın şehirlerine saldırdı." açıklamasını yaptı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

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