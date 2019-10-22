Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Peki, Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Peki, Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb maçının detayları... MAÇ SONUCU: 2-2 Mücadelenin 16. dakikasında Konoplyanka ev sahibi ekibi öne geçirdi. 26. dakikada Olmo skora denge getirdi: 1-1 66.dakikada Dinamo Zagreb'in kazandığı penaltıyı Orsic gole çevirdi: 1-2 Maçın sonucunu 75'te Dodo ilan etti: 2-2

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