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Spor Shakhtar Donetsk-Celtic maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Shakhtar Donetsk-Celtic maçı saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise mücadelenin ne zaman oynanacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 15:41:00 -
Shakhtar Donetsk-Celtic maçı saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Shakhtar Donetsk, Celtic'i konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Shakhtar Donetsk-Celtic maçı saat kaçta CANLI İZLE

Shakhtar Donetsk-Celtic maçı 14 Eylül Çarşamba akşamı TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

Shakhtar Donetsk: Trubin; L Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Shved, Zubkov, Mudryk

Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, G Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota

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