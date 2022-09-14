Shakhtar Donetsk-Celtic maçı saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler ise mücadelenin ne zaman oynanacağını hangi kanaldan yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Shakhtar Donetsk, Celtic'i konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Shakhtar Donetsk-Celtic maçı saat kaçta CANLI İZLE
Shakhtar Donetsk-Celtic maçı 14 Eylül Çarşamba akşamı TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.
Shakhtar Donetsk: Trubin; L Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplya; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Shved, Zubkov, Mudryk
Celtic: Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, G Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota