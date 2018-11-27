Shaggy halıların temizliği nasıl yapılmalı?

GÜNEŞTE BEKLETME

Shaggy halı nasıl temizlenir öncelikli olarak balkona çıkartılır. Halı en düzgün şekilde serilerek asılmalıdır. Ardından bir sopa yardımı ile shaggy halı patpatlanır. Halının iç kısmına girmiş olan toz, kir ve kalıntıların yerinden çıkması adına mutlaka sert şekilde vurulmalıdır. Yeterli düzeyde vurulduktan sonra birkaç saat boyunca güneşe karşı shaggy halı olduğu alanda bırakılmalıdır. Güneş halının içinde bulunan mikropların yok olması adına fayda sağlar. Bu uygulama çok eski dönemlerden bu yana kullanılan bir uygulamadır. Güneşte bekletilen halı eve alınınca mutlaka su ile yüzeyinin silinmesi gerekir.

ÇIRPMA İŞLEMİ

Shaggy halı temizleme işlemlerinde en yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi de çırpma yapmaktır. Halının kuvvetli şekilde çırpılması oldukça önemlidir. Bu sayede kirlerden ve kalıntılardan kolay şekilde kurtulmak mümkündür. Çırpma işlemi bittikten sonra mutlaka temiz bir halı fırçası ile üstü fırçalanmalı ve içinde bulunan diğer kalıntılar yerinden çıkartılmalıdır.

MOP VE ARAP SABUNU KULLANIN

Shaggy halı temizlemede kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi de mop kullanımı yapmaktır. Temiz, kullanılmamış ve nemli olan bir mop ile shaggy halı üzerinde bulunan tozları ve kalıntıları temizleyebilirsiniz. Halının üstünde bulunan tüyleri hassas ise mop kullanımında dikkatli olmak gerekmektedir. Nazik şekilde kullanım yapmak oldukça önemlidir. Mop ile temizleme yapıldıktan sonra su içinde çözülen arap sabunu ve bez yardımı ile silinmelidir. Arap sabunu ile silindikten sonra mutlaka ılık su yardımı ile durulama yapılması gerekir.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Shaggy halı temizleme kapsamında haftalık olarak düzenli şekilde temizlik yapılması gerekir. Elektrik süpürgesini en üst seviyede kullanarak kullanılması gerekmektedir. Shaggy halı üzerinde bulunan kirlerin ve tozların mutlaka haftalık olarak süpürülmesi gerekir. Ayrıca duru su ile ara bir kez üzerinden bez ile silinmesi gerekmektedir.

İŞLEM YAPARAK TEMİZLEME

SİRKE

Sirke ve ılık su eşit oranda bir kabın içinde karıştırılır. Beyaz sirke lekelerin çıkarılması konusunda oldukça önemli bir üründür. Şaği halı üzerinde bulunan lekeler mikrofiber bez yardımı ile silinerek temizlenmelidir. Şaği halı mutlaka bez yardımı bastırılarak silinmelidir. Lekelerin çıkmasından sonra şaği halı mutlaka su ile durulanmalıdır.

HALI ŞAMPUANI

Şaği halı temizlemede halı şampuanı kullanımı yapılabilirsiniz. Halı şampuanı ve su sprey bir şişenin içinde iyice karıştırılır. Bu karışımın iyice karıştırılması oldukça önemli bir detaydır. Halı şampuanın fazla koyulmaması oldukça önemli bir detaydır. Halı üzerine sprey şişe yardımı ile hafif hafif püskürtme yapılır. Halının üzerine püskürtülen karışım yaklaşık olarak yarım saat boyunca bekletilir. Bekleme süresi boyunca halı şampuanı lekelerin içine işleyecektir. Lekelerin çıkarılması için vakumlama özelliği bulunan bir elektrik süpürgesi ile çekilmelidir. Vakumla işlemleri mutlaka hafif şekilde yapılması gerekir. Halının tüylerinin zarar görmemesi adına mutlaka nazik şekilde yapılması önemlidir. Yapılacak olan uygulamalarda kullanılacak olan halı şampuanın şaği halıya uygun bir ürün olması gerekir. Halının vakumlanmasının ardından mutlaka su ile durulama yapılması çok önemlidir. Durulama yapılmazsa şampuan lekesinin kalma ihtimali yüksektir.