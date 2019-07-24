SGM öğrencileri Mavi Bayrak Çevre Etkinliklerinde
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Çocuk Kulüpleri öğrencileri ‘Mavi Bayrak Çevre Etkinlikleri’ kapsamında şehrin Mavi Bayraklı Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajlarını ziyaret ettiler.24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Çocuk Kulüpleri öğrencileri ‘Mavi Bayrak Çevre Etkinlikleri’ kapsamında şehrin Mavi Bayraklı Karasu Sahil Park ve 32 Evler Plajlarını ziyaret ettiler.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı SGM Çocuk Kulüpleri öğrencileri Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı iş birliğinde şehrin Mavi Bayraklı Karasu Sahil Park ve 32 Evler plajlarını ziyaret ettiler. ‘Mavi Bayrak Çevre Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere ‘Mavi Bayrak’ ödülü ve çevre bilinci hakkında uzman eğitimciler tarafından bilgi verildi.
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