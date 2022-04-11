SGK’nın mesajları yanlış ilaç ve sahte fatura olaylarını bitirdi

SGK işlemlerinin sigortalıya otomatik gönderildiği SMS hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, telefon numaralarını e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik il müdürlüğüne başvurarak sisteme kaydettirmesi gerekiyor. SMS aracılığıyla sigortalı ile hak sahiplerine, ilaçlarını alabilmeleri için e-Reçete numarası, iş göremezlik ödeneği, sigortalı işe giriş-sigortalı işten çıkış, muhasebe ödemeleri, sigortalılık ve emeklilik işlemlerine ilişkin bilgiler kısa mesajlarla iletiliyor. Yazılan ilaçların e-reçete bilgileri ve sağlık kuruluşlarında tedavi görenler adına SGK tarafından ödenen tutar da vatandaşlara mesaj olarak gönderiliyor. Vatandaşlara farklı ilaç verilmesinin önüne geçilirken, vatandaşı tedavi olmuş gibi gösterip sahte fatura düzenleyen sağlık kuruluşlarının tespit edilmesi sağlanıyor.