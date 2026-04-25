25 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi
VAHYİN DİLİNDEN:
(٦) يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِؕ وَهُوَ عَلٖيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(6) Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir.
(Hadid Suresi, 57/6) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yaratması ve arşa istivâ etmesi hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/54; “gökten inen ve ona yükselen” ifadesi için bk. Sebe’ 34/2; Allah’ın geceyi gündüze, gündüzü geceye katması hakkında bk. Âl-i İmrân 3/27).
Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 450-451
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)