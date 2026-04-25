25 Nisan 2024: Dursun Ali Taşçı'nın vefatı (Eğitimci, Yazar)

Dursun Ali Taşçı, 1955 yılında Rize iline bağlı Pazar ilçesinin Tütüncüler Köyü’nde dünyaya geldi. Öğretmen okulu ve Eğitim Fakültesi Türkçe bölümü mezunu olan Taşçı, 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fransa’da Türkçe öğretmeni olarak görevlendirildi ve orada altı yıl kaldı. Öğretmenlik mesleğinin yanında bir süre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak İl Müdürlüğü görevini icra etti.







Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Taşçı’nın yazarlık hayatı okul yıllarında başladı.



İlk yazısı, 1974 yılında bir ulusal gazete köşesinde yayınlandı. Edebiyat, sanat, eğitim ve düşünce yazıları yazdı.







2003 - 2009 yılları arasında “vakit” şimdiki adı “Yeni Akit Gazetesi"nde 6 yıl köşe yazarlığı yaptı. Fıtratın Aşk Çağrısı ve Uygarlığa Aşkla Direnmek adlı kitapların yazarı olan Taşçı, Türk edebiyatına önemli bir miras ve yazın dünyasında derin izler bıraktı.







Evli ve üç çocuk babası olan Dursun Ali Taşcı, 25 Nisan 2024 yılında hayatını kaybetti.



Naaşı Üsküdar İlahiyat Camisi’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından memleketi Rize’ye getirilerek, burada da Pazar ilçesinde Sahil Camii’nde ikindi namazıyla kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.