  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

SGK'dan milyonları ilgilendiren düzenleme! En az 1500 lira olacak

En düşük emekli maaşının 1500 liraya çıkarılması sonrası SGK; malüllük, yaşlılık ve ölüm aylılarının yeniden düzenlenmesi için harekete geçti. Buna göre; bu aylıklar 1500 TL'nin altında olamayacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 08:38:00 - 2020-06-05 09:31:41
SGK'dan milyonları ilgilendiren düzenleme! En az 1500 lira olacak

En düşük emekli maaşının bin 500 liraya çıkarılmasının ardından SGK; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının nasıl düzenleneceğine açıklama getirdi. Buna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında bin 500 TL'nin altında olmayacak, ancak kardeşler gibi hisseli olunan durumlarda hisse payı dikkate alınacak.

SGK genelge yayımladı

SGK'nın yayımladığı genelgede, en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin, 2020 Nisan döneminden itibaren uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

Hem bu kanun, hem bu kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının ek ödeme dahil dosya bazında bin 500 TL'nin altında olmayacağı belirtilen genelgeye göre, sigortalıları ilgilendiren diğer düzenlemeler şöyle:

- Birden fazla dosyadan aylık alanlara her bir dosya için ayrı değerlendirme yapılacak.

- Alt sınır aylığı tutarı, hak sahipleri (kardeş vb.) için mevcut hisse oranları esas alınarak tespit edilecek.

- Evlenme ödeneği, tespit edilen ilaveli tutar üzerinden hesaplanacak.

- Birden fazla dosyadan gelir/aylık alınması halinde, ilaveli tutar üzerinden tam/yarım ödenmesine karar verilecek.

- Aylık hesabına, aylıklara ilave olarak ödenen ek ödeme, engelli çocuk fark aylıkları, makam ile görev/temsil tazminat tutarları gibi her ay itibariyle aylıklarla birlikte yapılan ödemeler dahil edilecek.

- Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre aylık alanlar, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile SGK'dan özel kanunlar kapsamında aylık alanlara yapılan gelir ve aylık ödemeleri bu madde kapsamda yükseltilmeyecek.

- Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek.

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?
Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Ekonomi

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Malulen emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?
Malulen emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?

Ekonomi

Malulen emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?

Kim ne kadar dul yetim aylığı alır? Sigortalı çalışan ölürse yakınlarına ne kadar maaş alır?
Kim ne kadar dul yetim aylığı alır? Sigortalı çalışan ölürse yakınlarına ne kadar maaş alır?

Ekonomi

Kim ne kadar dul yetim aylığı alır? Sigortalı çalışan ölürse yakınlarına ne kadar maaş alır?

Ölüm aylığı nedir kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır nereye başvurulur?
Ölüm aylığı nedir kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır nereye başvurulur?

Ekonomi

Ölüm aylığı nedir kimlere verilir? Ölüm aylığı nasıl alınır nereye başvurulur?

Dul kadın babasının emekli maaşını alır mı?
Dul kadın babasının emekli maaşını alır mı?

Ekonomi

Dul kadın babasının emekli maaşını alır mı?

Çiftçi emekliliği nasıl olur?
Çiftçi emekliliği nasıl olur?

Ekonomi

Çiftçi emekliliği nasıl olur?

SGK prim borçları siliniyor mu? SGK prim borcu affı var mı?
SGK prim borçları siliniyor mu? SGK prim borcu affı var mı?

Ekonomi

SGK prim borçları siliniyor mu? SGK prim borcu affı var mı?

Ücretsiz izin parası ne kadar? Ücretsiz izin parası nasıl alınır?
Ücretsiz izin parası ne kadar? Ücretsiz izin parası nasıl alınır?

Ekonomi

Ücretsiz izin parası ne kadar? Ücretsiz izin parası nasıl alınır?

Emeklilik yaş yıl prim gün hesaplama 1800, 3600 ve 4500 günden ne zaman emekli olurum?
Emeklilik yaş yıl prim gün hesaplama 1800, 3600 ve 4500 günden ne zaman emekli olurum?

Ekonomi

Emeklilik yaş yıl prim gün hesaplama 1800, 3600 ve 4500 günden ne zaman emekli olurum?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaan

Hangi toplumu, hangi etnik grubu temsil ettiği dahi belli olmayan, kürt vatandaşlarımızın sorunlarından ve hayatlarından bihaber bu batı taşeron kuklalar bu ülkenin ekmeği suyu ile semirip sonra yine bu ülkeyi tehdit edebilecek kadar aşağılık bir tutum sergilemektedir. ABD de yaşamış olsaydınız ve PKK terörünü bırakın desteklemeyi her hangi bir övücü cümle sarf etseydiniz elektrikli sandalyeye oturturlardı sizi. Gelin görün ki bu kadim tarihi olan ülkemizde elini kolunu sallayarak TBMM çatısı altında terör propagandası yaparak ve yine bu ülkenin kaynaklarından maaş alarak bu ülkeyi tehdit ediyorlar. HDP kapatılmalıdır. Parti kapatılmasının demokratik izahı yoktur lakin bu asalaklar ülkemin helal lokmasından beslenip ülkeme tehditler yağdıran bu beleşçi güruh o gazi meclisten derhal çıkarılmalı ve nereye gitmek istiyorlarsa yol verilmeli. Ben isyan ediyorum asgari ücretle geçim zorluğu çeken vatan sevdalısı ne koç yiğitler var, ama bu asalaklar 25 bin TL cebine indirip ülkemi tehdit edebilecek kadar küstahlaşıyorlar. Buna Türk yagısı ne kadar daha seyirci kalacak? HDP kapatılsın ve ülke huzura erişsin....
  • Yanıtla

Metin

Emekli maaşı 1500 TL olmuşsa bu vatandaş ne yer ne içer nasıl kira verir. Nasıl faturalarını yatırır. 2.işte çalışmak zorunda yoksa aç.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı