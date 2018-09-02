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SGK’da yapılandırma uzatması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını yapılandırma süresi 7 Eylül’e uzatıldı.

02 Eylül 2018 Pazar 11:57
SGK’da yapılandırma uzatması

Yapılandırma ödemeleri 7 Eylül’e uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını yapılandıran vatandaşlara yeni bir kolaylık daha sağladı. Kurumdan yapılan açıklamada, 31 Ağustos tarihinin yapılandırılma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunluk tahsilat sistemlerinde teknik arızalara neden olduğu belirtilerek, “Yaşanan arızanın vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelenmiştir” denildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:57
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  2. Yapılandırma ödemeleri

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