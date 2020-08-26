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Ekonomi SGK prim ödeme süreleri
Ekonomi

SGK prim ödeme süreleri

SGK prim ödeme zamanı, SGK prim borcu ödeme süresi, SGK aylık prim ödeme süresi ile ertelenen SGK primleri ödeme süreleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan SGK prim ödeme sürelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte SGK primi haberi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:26:00 - 2020-08-26 10:34:00
SGK prim ödeme süreleri

SGK prim ödemeleri ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle SGK prim ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Giresun’da geçtiğimiz gün meyana gelen sel felaketi sonrası SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresi 15 Aralık’a ertelendiğini duyurdu.

Muhtasar Beyannamesi her ayın 23. gününde saat 23.59’a kadar düzenlendikten sonra gönderecek ve hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayın 26. gününe kadar ödemesi yapılacaktır. Muhtasar beyanname hakkıdaki son duyurular için tıklayınız. SGK primleri de yine her ayın 26. verilecektir.

SGK prim ödeme nasıl yapılır?

SGK ödemeleri sorgulama ve ödeme işlemlerinizi hızlı ve en güvelinir bir şekide yapmak için yapmanız gereke SGK’nın internet sitesini tıklamak tıklayınız ya da SGK pim ödemelerini e devlet üzerinden yapabilirsiniz. 

SGK primlerini e devlet üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödemeniz mümkün. SGK pirim ödemesi için izlemeniz gereken yol şu şekilde:

Öncelikle internetten ya da uygulamadan e devlet sayfasını açın.

Ardından TC kimlik numarası ve şifrenizle e devlete giriş yapın.

Arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması" yazın.

Çıkan sayfada bilgileri doldurup, ödemeyi yapabilirsiniz. SGK prim ödeme, SGK prim sorgulama ve SGK prim borcu ödeme işlemi için tıklayınız

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