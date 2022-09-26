SGK personel alımı yapacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25.10.2020 (Ön Lisans) - 22.11.2020 (Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacak.