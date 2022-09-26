SGK personel alımı yapacak
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25.10.2020 (Ön Lisans) - 22.11.2020 (Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların öncelikle tercih edecekleri pozisyonda yer alan öğrenim koşuluna ve ilaveten bu pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.
Adaylar başvurularını, 30 Eylül 2022 - 07 Ekim 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların “BAŞVUR” sekmesiyle başvurdukları pozisyonla ilgili istenilen belgeleri belirtilen yerlere istenilen formatta yüklemeleri gerekmektedir.
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