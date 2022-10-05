SGK, Muğla’da tarla satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Parsel üzerinde 3 farklı yapının olduğu tespit edilmiştir. Kadastral harita üzerinde bitişik olarak gözüken ve toplam 110 m2 büyüklüğündeki 3 farklı yapının yerinde yapılan incelemede birleştirilerek kullanılmakta olduğu ve kadastral haritadan farklı olarak 40 m2 büyütülerek yaklaşık 150 m2 olarak konut amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Kadastral harita üzerinde ve yerinde yapılan incelemede yaklaşık 55 m2 büyüklüğündeki 2. Yapının dam olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 35 m2 büyüklüğündeki 3. Yapının ise araba garajı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.3. yapının da 20 m2 büyütülerek 55 m2 olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Parsel içine girilemediği için kadastral harita üzerinde yapılan ölçümlerde yapıların toplam 200 m2 olduğu, ancak yerinde yapılan incelemede yaklaşık 264 m2 bir alan olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın 1.satışı 09.11.2022 tarih Çarşamba günü saat 14:00 ile 14:10 arasında Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Orhaniye Mah. Haluk Özsoy Cad. Muğla) açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen Zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek, Rayiç bedelin %75.ni + takip masraflarını ve var ise rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 16.11.2022 tarih Çarşamba günü aynı yer ve saatte 2.arttırma yapılacaktır.

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