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Aktüel SGK, Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi
Aktüel

SGK, Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıyla Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi - Yazıda, Kovid-19 hastalığı nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ye gönderilmesi istendi - SGK: - "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 09:44:28 -
SGK, Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi.

SGK'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemler konusunda yol haritası belirlendi.

Sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığına yazı gönderen SGK, Bakanlıktan sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi.

SGK'nin Bakanlığa ilettiği yazıda, "Görevi nedeniyle Kovid-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir." ifadesine yer verildi.

Yazıda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ye gönderilmesi istendi.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği de belirtildi.

Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına işaret edilen açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi." bilgisi paylaşıldı.

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