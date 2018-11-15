THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

SGK internet sitesinden maaş hesabı mümkün

Okurlarımızın emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorularına cevap veren Muhammet Resuloğlu ve Murat Özdamar, İsmet A. isimli okurumuzun gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:53
SGK internet sitesinden maaş hesabı mümkün

SORU: Sigorta başlangıcım 1.9.1988. 27.11.1968 doğumluyum. 7186 gün prim ödedim. Primler asgari ücretten yattı. Emekli maaşım ne kadar bağlanır?

İsmet A.

CEVAP: Emekli maaşının ne kadar bağlanacağını söyleyebilmek için ödenen prim matrahlarının tamamını yıl-yıl bilmek gerekir. SGK bu konuda bir program yaptı. SGK resmi sitesi olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girerek bağlanacak maaşı görebilirsiniz.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:53
  1. Sigorta başlangıcı
  2. prim
  3. sigorta primi
  4. Emekli maaşı
  5. SGK
  6. SGK resmi sitesi
  7. maaş hesabı
  8. prim matrahları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et beninden dolayı hemen paniklemeyin!
    1. Et beninden dolayı hemen paniklemeyin!
    2. Arakanlı Müslümanlar için kritik karar!
    3. Çocuğunuz okumayı erken öğrendiyse..
    4. Bakan Akar'dan bedelli askerlik..
    5. Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan..
    6. Evini tadilata veren başhekim, devlet..
    7. Gezen tavuk mutlu tavuk
    8. Bedelli askerlik celp yerleri..
    9. Anne adayı ayak sağlığına dikkat etmeli
    10. Teröristlerin başına ödül koyan ABD'yi..
    11. Müslümanlara ateş püsküren..
    12. MEB'den 'Yavuz Bingöl' iddiasına..
    13. Diyarbakır'da alarm! Şüpheli otomobil..
    14. Ezberi bozun, bağcıkla ayakkabınızı..
    15. Zam oranları belli oluyor! 2019'da..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. Kadim şehir Malatya
    18. Gürsel Tekin'in işi fala kaldı! "Bak,..
    19. Çiçeklerin yerlerini değiştirmeyin
    20. ABD'nin kirli oyunu! Müslüman şehrine..
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık