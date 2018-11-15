SGK internet sitesinden maaş hesabı mümkün
Okurlarımızın emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorularına cevap veren Muhammet Resuloğlu ve Murat Özdamar, İsmet A. isimli okurumuzun gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.15 Kasım 2018 Perşembe 14:53
SORU: Sigorta başlangıcım 1.9.1988. 27.11.1968 doğumluyum. 7186 gün prim ödedim. Primler asgari ücretten yattı. Emekli maaşım ne kadar bağlanır?
İsmet A.
CEVAP: Emekli maaşının ne kadar bağlanacağını söyleyebilmek için ödenen prim matrahlarının tamamını yıl-yıl bilmek gerekir. SGK bu konuda bir program yaptı. SGK resmi sitesi olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girerek bağlanacak maaşı görebilirsiniz.
YORUM YAZ