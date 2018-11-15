SGK internet sitesinden maaş hesabı mümkün

SORU: Sigorta başlangıcım 1.9.1988. 27.11.1968 doğumluyum. 7186 gün prim ödedim. Primler asgari ücretten yattı. Emekli maaşım ne kadar bağlanır?

İsmet A.

CEVAP: Emekli maaşının ne kadar bağlanacağını söyleyebilmek için ödenen prim matrahlarının tamamını yıl-yıl bilmek gerekir. SGK bu konuda bir program yaptı. SGK resmi sitesi olan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girerek bağlanacak maaşı görebilirsiniz.