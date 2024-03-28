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Ekonomi SGK ile 19 banka arasında promosyon anlaşması!
Ekonomi

SGK ile 19 banka arasında promosyon anlaşması!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 19:03:00 - 2024-03-28 19:09:44
SGK ile 19 banka arasında promosyon anlaşması!

SGK tarafından yapılan açıklamada emeklilere promosyon ödemesi için 19 banka ile protokol imzalandığı duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yeraldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi.

SGK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığı, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtilerek, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir." ifadesine yer verildi.

Protokol imzalanan bankalar şunlar:

"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."
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