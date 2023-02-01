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Ekonomi SGK haczettiği 2 arsayı satışa çıkardı
Ekonomi

SGK haczettiği 2 arsayı satışa çıkardı

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi’nce bir borçtan dolayı, haczedilerek satışına karar verilen, gayrimenkul, 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 13:49:00 -
SGK haczettiği 2 arsayı satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; birinci açık arttırma 16.02.2023 gün, 12:50 ila 13:20 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8  Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 23.02.2023 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin %40’ı, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık  artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

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