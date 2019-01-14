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SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi. İşte SGK geri ödeme listesine alınan ilaçların listesi...

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:51
SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi. İşte SGK geri ödeme listesine alınan ilaçların listesi...

SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi

Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre; antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları  tedavisinde kullanılan ilaçlar listeye dahil edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:51
  1. SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi
  2. SGK geri ödeme listesi
  3. Aile Bakanı
  4. SGK geri ödeme listesi 2019

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