Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre 30 ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi. İşte SGK geri ödeme listesine alınan ilaçların listesi...

SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar listesi

Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre; antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar listeye dahil edildi.