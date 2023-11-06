SGK, erken emeklilik listesini güncelledi!

SGK tarafından belirlenen erken emeklilik haklarına sahip mesleklerin listesi yeniden yayımlandı.

Türkiye'de milyonlarca kişi emekli olacağı günü sayarken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ''yıpranma payı'' ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı.

SGK'nın yayınladığı yeni liste, hangi mesleklerin daha erken emeklilik fırsatına sahip olacağını gösteriyor. Pek çok çalışan için yeni umutlar doğuracak listede 5 meslek yer alıyor. Hazırlanan listeye göre kimi meslek gruplarının erken yaşta emekli olabileceği belli oluyorken, kimi grupların ise daha yüksek emekli maaşı alabileceği belirleniyor.

Güncellenmiş haliyle erken emeklilik meslek lisesinde yer alan meslek gruplarında kamu sektöründe çalışanlar, maden işçileri, öğretmenler, havacılık ve sağlık sektörü yer alıyor. Listede yer alan meslek grupları daha erken emekli olma ve daha yüksek emekli maaşı alma hakkına sahip olurken, her meslek grubunun şartları ve süreçleri farklı olduğundan SGK ile doğrudan iletişime geçmekte yarar bulunuyor.