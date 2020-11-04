  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sezonun ilk karının düştüğü Toroslar'da festival hazırlıkları başladı
Aktüel

Sezonun ilk karının düştüğü Toroslar'da festival hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:47:54 -
Sezonun ilk karının düştüğü Toroslar'da festival hazırlıkları başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılın ilk karının yağmasıyla birlikte 2'nci kez düzenlenecek olan Toroslar Kar Festivali'nin hazırlıklarına başlandı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevsimin ilk karı, Toroslar'ın zirvesindeki Tırtar Mahallesi'ne düştü.

Yağışla birlikte 30-31 Ocak 2021 tarihinde 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda düzenlenecek festivalin çalışmaları da başladı.

Konserlerin, spor müsabakalarının, sergilerin, performans yarışmalarının ve kayak yarışlarının düzenleneceği festivalde yöresel yiyecekler de tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçemizin yüksek kesimlerinde ilk karın düşmesi bizleri mutlu etti. Festivalimizde birbirinden renkli etkinlikler yer alacak." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı
Gündem

Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz adlı şahıs, kaçtığı AB..
600 milyon dolarlık SİHA sattılar, Çin çileden çıktı! ‘Baltaladılar’
Dünya

600 milyon dolarlık SİHA sattılar, Çin çileden çıktı! ‘Baltaladılar’

Çin'den, ABD'nin Tayvan'a 600 milyon dolarlık SİHA satışı kararına tepki geldi.
Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim
Gündem

Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim "sarı örtünün" sırrını açıkladı

Dr. Sarper Yılmaz, depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün sırrını açıkladı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay