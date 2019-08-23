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"Sezon sonu geldiğinde hep birlikte kupayı kaldıracağız"

- Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou:"Beşiktaş olarak burada bulunan oyuncuların kalitesiyle çok önemli işler başaracağız"- "Türkiye Ligi'nde Beşiktaş ile birlikte benim için yeni bir dönem başlıyor"

23 Ağustos 2019 Cuma 22:23
"Sezon sonu geldiğinde hep birlikte kupayı kaldıracağız"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarına inandığını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamada bulunan N'Koudou, Türkiye ve Beşiktaş ile ilgili ilk izlenimlerinin çok olumlu olduğunu belirtti.

"Burası çok büyük bir kulüp." diyen N'Koudou, "Kulübün büyüklüğü, tarihi, kazandığı kupalar, sürekli şampiyonluğa oynaması ve taraftar kitlesi beni etkiledi. Tottenham'da aslında uzun bir süre kaldım. Orada işler çok umduğum gibi gitmedi ama bu sorun değil. Bu tercihten herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Çünkü orada kaldığım dönemde çok şey öğrendim. Bir değişime ihtiyacım vardı. Bu da karar vermemde çok önemli faktörlerden biri." ifadelerini kullandı.

Asist özelliğine güvendiğinin altını çizen 24 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Ben hızlı bir oyuncu olarak tanınıyorum. Dripling özelliğim var. En belirgin özelliğim asist. Belki istatistiklere baktığınızda benim gol sayımı yüksek göremezsiniz. Genelde final pasını yapan oyuncu pozisyonundayım. Alan açan ya da boş alan bulduğunda o alanları dripling ile kullanan bir oyuncuyum. Şuna inanıyorum, bu sezon Beşiktaş olarak burada bulunan oyuncuların kalitesiyle çok önemli işler başaracağız. Sezon sonu geldiğinde hep birlikte kupayı kaldıracağız."

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun felsefesine kolay uyum sağlayacağını düşündüğünü aktaran Fransız futbolcu, "Teknik direktör kararı verir, ben de onun verdiği karara göre, oyun felsefesine göre adapte olmaya çalışırım. Hocamız donanımlı, üst düzey bir teknik direktör. Takımdan istediği, topa sahip olmak, yoğun bir tempoda oynamak ve baskı yapmak. Zaten Tottenham'da da aşağı yukarı benzer felsefeye sahip bir teknik direktörümüz vardı. Ben buna çok kolay bir şekilde adapte olacağımı düşünüyorum. Saha içinde tavır, tutum anlamında da çok konuşan bir oyuncu değilim. Beni genelde çok sakin görürsünüz. Umarım topla koştuğumda takıma çok faydalı işler yapacağım." şeklinde konuştu.

Son dönemde forma giydiği kulüplerde uzun süre oynama şansı bulamadığını hatırlatan N'Koudou, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "Türkiye Ligi'nde Beşiktaş ile birlikte benim için yeni bir dönem başlıyor. Buraya öğrenmeye geldim. Öğrenirken de takıma en yüksek katkıyı sağlamaya çalışacağım. Burada olduğum için çok mutluyum. Hep birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Sizden de büyük bir destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:23
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