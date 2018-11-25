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Sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı

- Formula 1'de sezonun 21. ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde, Mercedes takımından Hamilton birinci oldu

25 Kasım 2018 Pazar 18:23
Sezon Hamilton'ın zaferiyle kapandı


ANKARA (AA) - 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Mercedes'in, hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun 21. ve son mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,554 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapıldı.

Lewis Hamilton, "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı kontrol altında götürerek bu sezon 11'inci kariyerinin 73. birinciliğine ulaştı.

Büyük Britanyalı pilotun 2.5 saniye gerisindeki Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel 2'nci, liderden 12.7 saniye sonra finişe gelen Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen ise 3. oldu.

McLaren-Renault'nun 2005 ve 2006 şampiyonu pilotu Fernando Alonso, kariyerinin son F1 mücadelesini 11. sırada tamamladı.


- İlk 10


Abu Dabi Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Carlos Sainz (Renault)

7. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

10. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)


- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 408 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 320

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 251

4. Max Verstappen (Hollanda): 249

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 247


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 655 puan

2. Ferrari: 571

3. Red Bull: 419

4. Renault: 122

5. Haas: 93

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:23
  1. Abu Dabi
  2. Formula 1
  3. Lewis Hamilton
  4. otomobil sporları

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