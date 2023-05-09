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Ekonomi

Sezon başladı! Dikkat çeken bir öngörü: Altın alacaklar sakın buradan almayın, bunu yapmayın

Yeniakit Publisher
2023-05-09 13:39:00 - 2023-05-09 13:50:44
Sezon başladı! Dikkat çeken bir öngörü: Altın alacaklar sakın buradan almayın, bunu yapmayın

Kuyumcular, düğün sezonunun başlamasıyla internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirttiler. Vatandaşları güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı. Para piyasaları dalgalı ve tehlikeli seyrediyor. İşte altın fiyatları ile ilgili o uyarı

Siirt'te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, “Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın satışları arttı. Bununla beraber internetten altın alımları da arttı. İnternetten altın alınmamasını tavsiye ediyoruz.

Tanıdığınız, güvendiğiniz kuyumculardan altın almanızı tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar internetten satın aldıkları altınları bize getiriyorlar. Analiz ediyoruz çoğu sahte çıkıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altındaki rağbet de arttı. Vatandaş bu altınların ayarını, gramını, milimetresini bilmeden alıyor. Dolayısıyla bize getirdiklerinde sahte olduklarını öğreniyorlar ve şaşırıyorlar. İnternetten alışveriş yapmamalarını, tanıdıkları, güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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