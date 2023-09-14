Sezgin Tanrıkulu'na Tokat gibi cevap! Yalan söylüyorsun

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na TSK hakkında söylediği sözlerden ötürü tepkiler sürüyor.

TSK'ya iftira attı

İHA ve SİHA'lara karşı çıkan Tanrıkulu'nun yeni skandalı, TSK'nın helikopterden 15 köylüyü attığını, köyleri ateşe vererek bombaladığını söylemesi olmuştu.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, Tanrıkulu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan stratejist emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Tanrıkulu'nun TSK'ya iftiraları hakkında konuştu.



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Tanrıkulu'na tepki: Yalancısın, TSK'nın şanıyla, şerefiyle oynayamazsın

Türk askerinin teröriste bile merhamet gösterdiğini söyleyen Güçlüer, "Yaralı teröriste bile ilk müdahalesini arazide yapan Mehmetçik'tir. Yaralı teröristi helikoptere sırtında taşıyan da Mehmetçik'tir. Yalan söylüyorsun. Bu yalanlarla bu milletin aklını karıştıramazsın. Bu milletin algısıyla oynayamazsın. TSK'nın şanıyla, şerefiyle oynayamazsın. Bu millet buna izin vermez, o devirler geçti." dedi.

"Ekmeğini yemeyip de yaralı teröriste yediren Mehmetçik bilirim"

Güçlüer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Size bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim. Ekmeğini yemeyip de yaralı teröriste yediren Mehmetçik bilirim. Tunceli özel harekatta çalışırken mağaradan çıkan teröristin ilk yardımını yapan askeri Tanrıkulu'na gösterebilirim. Yalan yanlış beyanlarda bulunmayın. Bu adamın dokunulmazlığının kaldırılıp derhal hukuk önünde gerekli yasal işlemlerinin yapılmasını talep ediyorum."