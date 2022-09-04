Sezer’in adamı/bir açıklamada beş suç itirafı/Cumhuriyet’ten aklama!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Miyase İlknur'un Cumhuriyet'teki Doğan Cansızlar hakkında yazdığı yazıyı değerlendirerek, "Savcılar.. Açın şu dosyayı bir daha..” çağrısı yaptı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cuma günkü Cumhuriyet gazetesinde, “Kısa çalışma ödeneği” vukuatı ile tanıdığımız Miyase İlknur’un bir haberi..

“Kısa çalışma ödeneği de ne ki?” diyeceksiniz.

Daha önce yazmıştık. Şimdi bir defa daha hatırlatalım.. Kovid salgını döneminde, işyerlerinin kapanması idi, sokağa çıkma yasağı idi, bazı sektörlerde iş azlığı idi..

Devlet dedi ki, “İşlerin azalması, işyerlerinin kısmen kapanması sebebi ile işçileri hepten çıkartmayın.. Az çalışıyorsa, işçiyi de mağdur etmeyecek şekilde, az çalıştırın ama, ben devlet olarak işverene de işçiye de eksiğinizi tamamlayıp, destek çıkayım..”

Haftada 45 saat yerine, 25 saat mi çalıştınız.. Devlet işçinin çalışma süresinde ve maddi imkanlarında zarara uğramaması için, eksiğinizi SGK pirimi ve maaş olarak da miktara göre büyük oranda tamamlıyor..

Miyase kızımız, halktv’de Ayşenur Arslan ablamızın karşısına o tarihte geçiyor..

Hal hatırdan sonra, soruluyor.. “Kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor musunuz?”

Miyase kızımız cevaplıyor: “Cumhuriyet gazetesi olarak yararlanıyoruz..”

Ya cinliğinden, ya da Cumhuriyet gazetesi ile ilgili bir kuyruk acısı olmalı ki, Ayşenur Arslan ablamız soruyor, “Kısa mı çalışıyorsunuz?”

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