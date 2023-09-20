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Gündem Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Gündem

Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-20 12:30:00 - 2023-09-20 13:35:03
Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

2010 yılı Eylül ayında yapılan Anayasa referandumu için yürütülen ‘Yetmez ama evet’ kampanyasının önde gelen isimlerinden Sezen Aksu, kendisine “Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli yetmez fakat evetçilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli” diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a açtığı tazminat davasında kazandığı 30 bin lirayı istinafa taşıyarak 100 bin lira talep etti.

2010 yılı Eylül ayında yapılan Anayasa referandumu için yürütülen ‘Yetmez ama evet’ kampanyasının önde gelen isimlerinden Sezen Aksu, kendisine “Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli yetmez fakat evetçilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli” diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a açtığı tazminat davasında kazandığı 30 bin lirayı istinafa taşıyarak 100 bin lira talep etti.

“Yetmez ama evet” kampanyasıyla 2010 Anayasa Değişikliği referandumunda AK Parti lehine ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklayan isimlerden biri olan Aksu, Yanardağ’ı icraya vermişti. 

Aksu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açmıştı. 2022’nin Aralık ayında mahkeme Yanardağ’ın 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.

Yanardağ’ın avukatları icra kararını istinafa taşırken, Aksu da karşı istinaf yoluna giderek mahkemenin 30 bin lira tazminat kararının bozulup en başta talep edilmiş olduğu üzere 100 bin lira olarak ödenmesini istedi.

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