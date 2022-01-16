Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı Hz Adem ve Havva sözleri nedir?

Hazreti Adem (s.a) ve Hazreti Havva validemize dil uzatacak kadar hadsizleşen sözde şarkıcı Sezen Aksu’ya tepkiler çığ gibi devam ediyor. Şahane Bir Şey Yaşamak adlı yeni şarkısını çıkaran sözde sanatçı Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözleri sosyal medyada tepki topladı. Dini değerlere her daim kin kusmaktan geri durmayan sözde sanatçılar kevanınan Sezen Aksu’da katıldı.Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva annemize hakaret etti. Şarkı sözlerinin ilgili paragrafı, "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete." sözleri ile başlarken, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" şeklinde devam etti. Sezen Aksu için savcıların harekete geçmesi çağrısı yapılırken, çirkin sözleri sebebi ile tepkileri üzerine çeken Aksu, henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri:

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Binmişiz bir aIamate

Gidiyoruz kıyamete

SeIam söyIeyin o cahiI

Havva iIe Ademe

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

Acısıyla tatlısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

GüI de var dikende

Aşk da var savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Aha yine aha yine

Önümüz uçurum ardımız dağ

Aha yine aha yine

İIIe yanacağız

YanacakIar eIbette

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahene bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Bin bahane bin oyun kurmak

Yazın veda edişi

ŞöIenIerIere şarkıIarIa

BaharIarın geIişi

Kırmızı mor yeşiI la la

Ne şahane

Ne şahene bir şey yaşamak

AcısıyIa tatIısıyIa

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak dimdik durmak

Ne şahene bir şey yaşamak