Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı Hz Adem ve Havva sözleri nedir?
Sezen Aksu Hz Adem ve Havva şarkısı nasıl? Sözde sanatçı bozuntuların dini ve manevi değerlere saldırarak şöhret peşinde koşmayı kendine bir marifet saymakta. Sorsan kendilerini en iyi ve en dürüst hatta kalbi temiz Müslüman olarak tanıtan bir takım hokkabaz tipler zaman zaman Kur’an’a, peygamberlere, kitaplara, din ve diyanete dil uzatmaktan geri durmuyor. Sözde sanatçı Sezen Aksu, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz Adem (a.s) ve Adem peygamberin eşi, insanlığın annesi Hz. Havva validemize dil uzatacak kadar hadsizleşti. Peki Sezen Aksu Hazreti Adem hakkında ne dedi? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı Hz Adem ve Havva sözleri nedir?
Hazreti Adem (s.a) ve Hazreti Havva validemize dil uzatacak kadar hadsizleşen sözde şarkıcı Sezen Aksu’ya tepkiler çığ gibi devam ediyor. Şahane Bir Şey Yaşamak adlı yeni şarkısını çıkaran sözde sanatçı Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözleri sosyal medyada tepki topladı. Dini değerlere her daim kin kusmaktan geri durmayan sözde sanatçılar kevanınan Sezen Aksu’da katıldı.Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva annemize hakaret etti. Şarkı sözlerinin ilgili paragrafı, "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete." sözleri ile başlarken, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" şeklinde devam etti. Sezen Aksu için savcıların harekete geçmesi çağrısı yapılırken, çirkin sözleri sebebi ile tepkileri üzerine çeken Aksu, henüz bir açıklamada bulunmadı.
Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı sözleri:
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
GüI de var dikende
Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İIIe yanacağız
YanacakIar eIbette
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahene bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Yazın veda edişi
ŞöIenIerIere şarkıIarIa
BaharIarın geIişi
Kırmızı mor yeşiI la la
Ne şahane
Ne şahene bir şey yaşamak
AcısıyIa tatIısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Ne şahene bir şey yaşamak