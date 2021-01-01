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Biyografi Seyyid Ahmet Arvâsî kimdir?
Biyografi

Seyyid Ahmet Arvâsî kimdir?

Geçtiğimiz gün vefat yıldönümü olması hasebiyle yad edilen Seyyid Ahmet Arvâsî İslam davası gütmüş, fikir çilesi çekmiş bir kişiliğe sahipti. Düşünce dünyasına pek çok katkıda bulunmuş olan Seyyid Ahmet Arvâsî kimdir? Nasıl bir hayat geçirmiştir?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:19:00 -
Seyyid Ahmet Arvâsî kimdir?

Ailenin altı çocuğundan birincisi olan Seyyid Ahmed Arvasî, İlköğretim eğitimine Van’da başlayıp doğduğu yer Ağrı Doğubayazıt'ta tamamlamıştır. Ortaokulu ise Erzurum’da okudu ve sonrasında Erzurum Erkek Öğretmen Okulu'nu başarıyla bitirdi. 1952 yılında Konya’da ilkokul öğretmeni olarak vazifeye başlayan Arvâsî, ülkenin çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü - Pedagoji Bölümü'ne başladı ve buradan da 1958 yılında mezun oldu. İstanbul, Bursa ve Balıkesir’de bulunan eğitim enstitülerinde hocalık yaptı. 1978 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden 24 arkadaşıyla birlikte siyasî emeller nedeniyle sürgün edilen Arvâsî, 1979 yılında emekli olmak zorunda kaldı.

Emekli olduğu sene, MHP Olağan Kongresi'nde "Genel İdare Kurulu Üyesi" vasfıyla aktif siyasete atıldı. Diğer yandan da çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Her Gün gazetesinde, "Türk-İslam Ülküsü" başlığı ile günlük makaleleri yayımlandı. 12 Eylül 1980 darbesine kadar partideki görevine ve yazılarına devam etti. Darbeden sonra Mamak Cezaevi'ne hapsedildi. Burada çeşitli işkencelere maruz kaldı ve ilk kalp krizini burada işkencelerden dolayı geçirdi. Tahliye olduktan sonra yine ülkücü gazete ve dergilerde yazdı. Türkiye gazetesinde Hasbihal başlığı ile makaleleri yayımlandı.

Henüz daha 56 yaşındayken, 31 Aralık 1988 günü İstanbul’un Erenköy ilçesindeki evinde, saat 11.00'ı gösterirken daktilosunun başında ruhunu Hakk’a teslim eder.

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