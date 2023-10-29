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Dünya Şeytanın gözü döndü! Tahrif edilmiş Tevrat'tan alıntı yaptı, katliam talimatı verdi!
Dünya

Şeytanın gözü döndü! Tahrif edilmiş Tevrat'tan alıntı yaptı, katliam talimatı verdi!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 11:07:00 -
Şeytanın gözü döndü! Tahrif edilmiş Tevrat'tan alıntı yaptı, katliam talimatı verdi!

Teröistbaşı Netanyahu, yahudilerin tahrif ettiği Tevrat'tan alıntı yaparak Filistinlilerin katledilmesi talimatı verdi.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tevrat'tan yaptığı alıntıda korkunç bir benzetmede bulunarak İsrailoğulları'nın 3 bin yıl önce savaştığı Amâlika milletini Filistinlilere benzetti.

Tahrif edilmiş Tevrat'taki bahsi geçen konuya dair Netanyahu'nun alıntıladığı ayetlerde ise şunlar yazıyor: "Şimdi gidin ve Amalek'in halkıyla savaşın. Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın ve asla merhamet göstermeyin. Hem erkekleri hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, develeri ve eşekleri gözünüzü kırpmadan katledin."

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Yorumlar

hakan

1400 senedir milyonlarca yahudi ve hiristiyan müslümanlığa geçmiştir. Hiçbir müslüman hak dini islamı bırakıp yahudi veya hiristiyan olmamıştır. ben teoloji uzmanı değilim ama bu gösterir ki milyonlarca yahudi ve hiristiyan kendi kitapları ile kuran ı kerim arasındaki farkı görmüştür elbette.

Hasan

Insanligin en buyuk duşmani ...
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