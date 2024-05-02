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Gündem Şeytanın bile aklına gelmez! “Hedef Milli Savunma Üniversitesi” Akıllara durgunluk getiren bir itiraf!
Gündem

Şeytanın bile aklına gelmez! “Hedef Milli Savunma Üniversitesi” Akıllara durgunluk getiren bir itiraf!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 08:18:00 - 2024-05-02 08:19:42
Şeytanın bile aklına gelmez! "Hedef Milli Savunma Üniversitesi" Akıllara durgunluk getiren bir itiraf!

FETÖ'nün öğrenci evlerini 2018’den itibaren yeniden aktif olarak kullandığı ortaya çıktı. Bu evlerde katalog evlilikleri devam ettiren örgütün, kadın yapılanması da Kadıköy ilçesinde yoğunlaştı. İtirafçı B.Ç, örgütün adli kaydı bulunmayan öğrencileri Milli Savunma Üniversitesi’ne yönlendirdiğini, Viber yerine de Signal uygulamasına geçildiğini anlattı.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/seytanin-bile-aklina-gelmez-hedef-milli-savunma-universitesi-akillara-durgunluk-getiren-bir-itiraf-82783

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