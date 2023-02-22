Şeytanın bile aklına gelmeyecek 100 deprem yalanı! Nedim Şener madde madde sıraladı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem felaketi ile ilgili sosyal medya üzerinden yayılan yalanları açıkladı.

"Tüm ülke can kayıpları, yıkılan hayatların unutulmayacak acısını yaşarken ilk andan itibaren sosyal medya üzerinden yayılan yalanların ardı arkası kesilmiyor." diyen Şener, bugüne kadar söylenmiş 100 yalanı, İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı raporlara dayanarak madde madde sıraladı.

İşte o 100 yalan:

"1- Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılmıyor.

2- Malatya’da Kızılay Bölge Kan Merkezi tamamen yıkıldı.

3- Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi’ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor.

4- Sakarya’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5- Adana Havalimanı ikinci bir karara kadar uçuşları kapatıldı.

6- AFAD, akşam 8.5 şiddetinde deprem beklendiğini açıkladı.

7- Deprem sonrası Uşak’ta 100 liralık battaniye 250 lira oldu.

8- Samsun’da bir saat içinde 6.3 şiddetinde deprem olacak.

9- Afet bölgesinde arama kurtarmada TSK devreye girmedi.

10- TÜBİTAK depremin meydana geldiği bölgeyle ilgili projeyi reddetti.

11- Depremde hasar gören Mersin Şehir Hastanesi boşaltılıyor.

12- Osmaniye’de deprem felaketi yaşanırken MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin yıldönümünü kutluyor.

13- Deprem sonrası Atatürk Barajı’nda çatlaklar oluştu.

14- Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor.

15- Milano Başkonsolosluğu, İtalyanların Diyanet Vakfı’na bağış göndermesini istedi.

16- İsrail’den gelen yardım ekibi bekletiliyor.

17- Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılıyor.

18- HDP’li Ağrı Patnos Belediyesi’nin deprem yardım aracına kaymakamlık tarafından el kondu.

19- Hatay’da yıkılan binaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödül verdiği Servet Altaş’ın firması Ser-Al İnşaat yaptı.

20- Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor, savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor.

21- Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nde deprem sonrası yaşanan olaylarda kadın hükümlü ve tutuklulara tecavüz edildi.

22- Kızılay’ın afet bölgesinde hiç çadırı yok, İlahiyat mezunu Kızılay Başkanı’nın afet/yardım tecrübesi yok.

23- Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve araçların gümrük vergisi kaldırılmadı.

24- Darülaceze Başkanlığı, deprem bölgesinden gelen çocuklarla ilgilenecek gönüllü anne ya da abla olabilecek vatandaşlar arıyor.

25- Gaziantep’te kız öğrenci yurdu yıkıldı ve tek bir kız kurtuldu.

26- Fenerbahçe’nin gönderdiği yardım TIR’ı yağmalandı.

27- Depremde nükleer santral patladı.

28- Kimliği belirlenemeyen cenazeler resmi verilere dahil edilmiyor.

29- Elektrik Mühendisleri Odası’nın destek verme talebi AFAD tarafından reddedildi.

30- Gölbaşı çocuk sığınma evine deprem bölgesinden 70 çocuk geldi.

31- Barınma ihtiyacı olan afetzedelerden bilgi kartı isteniyor.

32- İtfaiye erinin telefonunu çalan Suriyeli.

33- Depremzede çocuğa şiddet uygulandı.

34- Depremzedeler çıkartılırken başka bir ekip gelip çıkarma işlemini yaptı.

35- Depremzedelere destek için AFAD kaydı şart koşulacak.

36- Ahbap Platformu’nun çalışmaları engelleniyor.

37- Arap ülkelerinden yardım gelmedi.

38- AFAD’a, kişinin yaşadığına dair ihbar gelmedikçe arama kurtarma çalışması yapılmıyor.

39- Antakya’da cenazeler, isim yerine numara verilerek gömülüyor.

40- Deprem mağdurlarına yardım yapılmadan GBT yapılıyor.

41- Hatay’da çadırlar dağıtılmadı.

42- Avusturya Kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakken Türk ekibi durdurdu.

43- 13-14 yaşındaki depremzede çocuklar istismar ediliyor.

45- Hatay Barajı patladı.

46- K.Maraş’ta depreme ABD’li şirketin açtığı 6 bin metrelik petrol kuyusu sebep oldu.

47- Deprem bölgesinde hava araçları kullanılmadı.

48- Hatay’da Yapı Denetim Müdürlüğü’nde evraklar yok edilmeye çalışılıyor.

49- Türkiye-Suriye sınırındaki bazı duvarlar yıkıldı, çeteler Türkiye’ye giriyor.

50- Mersin’e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi.

51- K.Maraş’ta volkanik hareketlilik var.

52- Gaziantep’te yağmaya kalkışan Suriyeliler tekne tokat dövüldü.

53- AFAD acil gönüllü arıyor.

54- Binayı yapan Iraklı müteahhit, merdiveni yapan Japon şirketi.

55- Kapılar açıldı, Suriye’den yüz binlerce sığınmacı getiriliyor.

56- Hasar tespiti öğretmenler ve imamlar yapıyor.

57- Diyanet, Elazığ’daki Harput Külliyesi’ni depremzedelere açmadı.

58- Afet bölgesinde yakalanan yağmacının kulağı kesildi.

59- Yüzlerce afetzede Ankara Esenboğa Havaalanı’nda bekletiliyor.

60- Kızılay’ın konteyner üretmeyen fabrikasını torpille gelen kebapçı genel müdür yönetiyor.

61- Afetzedeler çöp konteynerleri arasında yaşıyor.

62- Yakalanan yağmacı direğe bağlandı.

63- Erbil’den Adıyaman’a gelen iş makineleri bekletiliyor, engelleniyor.

64- Belediye başkanı gelince kurulan çadırlar, başkan gidince toplandı.

65- Tayvan ekibi tam enkaz altındaki afetzedeye ulaşacakken, uzaklaştırıldı.

66- DASK hasar ihbarı için 15 gün içinde başvuru zorunluluğu var.

67- Futbolcu D Souza bir afetzede kız çocuğunu evlatlık edindi.

68- Kültür ve Turizm Bakanlığı depremzedelerin otellere alınmamasını istedi.

69- Malatya’da hasar tespit çalışmaları iptal edildi.

70- Afet bölgesine yem gönderilmiyor.

71- Çinli kurtarıcıyı yapay zekâyla Müslüman yaptılar

72- Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor.

73- Hakkâri Valiliği afet bölgesine yardım götüren aracı engelledi.

74- Hatay’da ATM’ler yağmalanıyor.

75- Marmara Denizi’nde su seviyesindeki değişim İstanbul depreminin habercisi.

76- Depremde yıkılan binaların çoğu yeni binaydı.

77- İçinde polar kazak olan kutular üzerinde bira reklamı olduğu için geri çevrildi.

78- Bağışlar vergiden düşecek.

79- İspanya ordusu İskenderun’da devriye görevi yapıyor.

80- Toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler cemevine silahlı saldırı düzenledi.

81- Afet bölgesinde bir tane Diyanet görevlisi yok.

82- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon lira bağış yaptı.

83- Kızılhaç Federasyonu Türkiye’ye yardım yapmadı.

84- Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor.

85- Yardım TIR’ları engelleniyor.

86- Refakatsiz çocuklar cemaatlere veriliyor.

87- Hatay’da yabancılara mülk satılıyor.

88- Gaziantep’te imam depremzedeleri camiden çıkardı.

89- Hatay’da salgın hastalık başladı, şehrin boşaltılması gerekiyor.

90- İstanbul Finans Merkezi 100 afetzedeyi barındıracak kapasitede.

91- Devletin afetzedelere yaptığı 100 liralık yardıma vergi daireleri haciz koyuyor.

92- Asker depremin ardından sokakta yoktu, askere “çık” emri geç verildi.

93- Enkaz altında kalanların bilekleri kesilip takıları çalınıyor.

94- Kızılay’ın yardım kolileri açılıp içindekiler Suriyeli derneğin kolilerine yerleştirildi.

95- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Matematik dinimizce haramdır” dedi.

96- Hatay’daki Yapı Denetim Şubesi’ne gelen savcılar izne ayrıldı.

97- MB tarafından AFAD’a bağış yaptığı için harcamaları Sayıştay denetiminden muaf.

98- Elbistan Belediye binası hasarlı olduğu için yıkıldı, resmi evraklar enkaz altında.

99- TOKİ’nin Konya’daki evleri boş duruyor.

100- Hatay’daki 6.4 ve 5.8’lik son depremde ayaktaki tüm binalar yıkıldı, çok sayıda ölü var.

Burada bitmeyecek, göreceksiniz yalanlar devam edecek."