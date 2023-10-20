Şeytanın avukatlığına soyundular: SİZ ŞEYTAN LİLİTH'İN TAKİPÇİLERİ MİSİNİZ?

İsminin içinde sözde “Sol” olan, sağını solunu şaşırmış bir haber sitesi “Ezoterik Yahudiler” üzerine Zekeriya Say’ın kaleme aldığı yazıyı okuyucularına çarpıtarak “kadınlara ve Yahudilere hakaret” olarak lanse etti ve suç duyurusu bulunulması çağrısı yaptı.

Zekeriya Say’ın bu önemli yazısını anlamaktan aciz olan ve HAMAS’a kin kusan ve adında sol olan haber sitesi editörü, yazıyı kadınlara ve Musevilere hakaret olarak gösterip alçak bir provokasyona yeltendi.

Oysa, yazı “Kabala” kitabı üzerinden yazılmış bir makaledir. Şeytanın avukatlığını ancak İslam düşmanları ve Lilith’in takipçileri yapabilir. Yani İblisin.

ŞEYTAN VE LİLİTH’İN ÇOCUKLARI

Kabala bilindiği üzere “Ezoterik Yahudiler”in kutsal olarak kabul ettiği sözde kitabın adıdır.

Yazı bu kitap üzerinden kaleme alındığının anlaşılmasına rağmen, Lilith’in (şeytan) avukatlığını yapan, İslam’ın emirlerinden habersiz editör, haber sitesinde olayı çarpıtmış ve yazarımız Zekeriya Say'ı da hedef göstermekten geri durmamıştır.

Kutsal kitabımız Kur’an’da ve Hadis-i Şeriflerde (Annelerimiz, kızlarımız ve kadınlar hakkında) bir çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bu editöre tavsiyemiz İslam’ın kadına bakış açısını avukatlığına soyunduğu Lilith’in (şeytan) kitabı Kabala ile karıştırmamasıdır.

Ayrımcılık, kadın düşmanlığı Adem’in (a.s.) çocuklarına mahsus bir şey değil, tamamen Lilith’in takipçilerine mahsustur.

Museviler için ise Zekeriya Say, “Ezoterik Yahudiler” yani Kabalacı Yahudilerden bahsetmiş ve “Ama dediğim gibi... Samimi Musevileri tenzih ederek söylüyorum... Kur’an-ı Kerim’de bile “domuz” olduklarından bahsedilen bu alçaklar insan değil… Dolayısıyla, insanlık tarihinde görülmemiş cinayetlere imza atmaları bu yüzden…” sözleriyle Musevilerden bahsetmediğini açıkça belirtmiştir.

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