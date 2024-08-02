'Şeytaniler' bir iş çeviriyor! Bunu ayrı düşünmek cahillik olur

Turgay Güler, Batılı liderlerin çöküşünü ve İsrail'in saldırgan politikalarını eleştirdi. Güler, Batılı ülkelerin insanlık değerlerini hiçe sayarak İsrail'in katliamlarına göz yumduğunu belirtti. Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki gösterileri ve Gazze’deki soykırımı, Batı'nın insani değerlerle çatışan politikalarının bir parçası olarak değerlendiren Akşam gazetesi yazarı Güler, insanlık değerlerinin korunması için güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Turgay Güler, şunları kaydetti:

"İsrail'in katliamlarına alkış tutanlar yahut sessiz kalanlar veya kılıf bulanlar zannediyorlar ki dünyanın kalan ömründe gün yüzü görecekler! Göremezler, göremeyeceğiz! Bu terazi bu sıkleti çekmez!

Anlayın artık! 'Batılı liderler' diye bir şey yok. Fransa yok, Almanya yok, İngiltere yok...

Biden yok, Trump yok!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerika yok!

Biliyorum; bazı kavramsallaştırmalar kulak tırmalıyor, duyulur duyulmaz itibarsızlaştırılıyor lakin başkaca bir kavramla da izah etmek mümkün değil.

'Şeytaniler' bir iş çeviriyor!

Siz ona ister Küresel Baronlar deyin ister Küresel Aktörler. Ne önemi var?

Paris'te 2024 Olimpiyat açılışında sergilenen rezalet 'insanlığa' meydan okumaydı. Kimileri 'ne var bunda' deyip arkasına yaslandı. Ortaya konulan bu rezalet inançla, ideolojiyle yahut demokrasi ve özgürlüklerle izah edilecek bir mesele değil. Önce insanı insan yapan değerleri yok edecekler peşinden insanın kendisini.

Tüm bunları Gazze'deki soykırımdan, Haniye'nin katledilmesinden ayrı düşünmek cahillik olur.

Hem durun bakalım daha yeni başlıyorlar. Pandemiyle küçük bir deneme yaptılar. İnsanoğlunu tıpış tıpış evlerine hapsettiler. Edebildiler. Gazze'de çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı on binlerce insan katledilirken de bir şey olmadı!

Milyarlarca insan bir sabah kimliksiz uyanabilir. Dijital virüs bir gecede her şeyinizi elinizden alabilir. Bir denemesini geçtiğimiz günlerde gördük. Ne elektrik ne su ne doğalgaz! Bankadaki paranız, tapularınız bir anda yalan olur, buhar olur.

Kim kimden hesap sorabilecek!

Tam 18 yıl önce kaleme almıştım MEHDİX adlı kitabımda bugün olup bitenleri.

İran'da Haniye'yi öldürebilmek! Kendi cumhurbaşkanını koruyamayan İran misafirini nasıl korusun? Peki İran kim? Haniye şehit edildikten sonra hamaset dolu cümleler kurmak İran'ı şüphelerden kurtarır mı? Şu satırları yazdığım dakikalarda saldırıya ait tek bir kare fotoğraf yoktu ortalıkta. Fotoğrafı beklemenin de bir anlamı olmadığı için beklemeyip yazmaya devam ediyorum.

Siyonizm her yönüyle dünyanın başına bela, dert! Artık şu saatten sonra her türlü pisliği, rezilliği görmeye alıştırın kendinizi.

Satılık liderler, ülkeler, yönetimler...

Utanmazlık, vicdansızlık, ahlaksızlık...

Ortaya koydukları mücadele Şeytan Krallığı'nın inşası mücadelesidir.

Buyurun, itibarsızlaştırın.

Öyle bir krallık ki senin haramların onun helalleri, senin helallerin onun haramları.

Sen ister Müslüman ol ister Hıristiyan yahut Budist veya Atesit, Deist...

Derdi insanla! Vicdanla! Ahlakla! Kültürle! Örfle! Gelenekle! Çocukla! Yaşlıyla!

Baş edebilmek için çok güçlü silahlara ihtiyacı yok insanın.

İnsan olduğunu hatırlaması yeter!

Vicdan, inanç, ahlak karşısında sarımsak görmüş vampire döner.

Ya da siz bilirsiniz! Bugünden sonra yaşayacaklarınıza ister 'Allah'ın gazabı' deyin ister 'küresel yok oluş' !

İster Deccal deyin ister dijital!

Sonuç değişmeyecek!"